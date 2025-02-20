Скандальний російський репер, якого досі слухають українці: хто такий Моргенштерн і де він зараз

Російський репер Моргенштерн нещодавно випустив новий альбом, пісні з якого зараз займають перші місця українських чартів. Ця картина на третьому році повномасштабної війни неприємно вражає, адже хоч артист є "іноагентом", прослуховування його пісень залишається підтримкою країни-агресора та їхньої "культури".

Справжнє ім'я Моргенштерна (Morgenshtern) – Алішер Валєєв, пише 24 Канал. Днями йому виповнилося 27 років. Перепробував різні професії, щоб підробляти, перш ніж прийти до музичної кар'єри.

До слова Витіснив навіть Леді Гагу: пісні російського репера опинилися у топах чартів в Україні

Моргенштерн отримав першу популярність завдяки своєму проєкту на ютуб, де пародіював інших російських виконавців. Згодом розпочав сольну кар'єру та випустив низку альбомів, синглів і колаборацій з іншими артистами.

Скандали за участі Моргенштерна

У 2019 році 4 грудня в будівлі одеського навчального закладу сталась пожежа, де загинули 16 осіб. Через кілька днів Моргенштерн виступав там з концертом і висміяв траур у місті.

Безумовно сталася х*йня. Але для кого цей траур? Для чого він? Для тих, хто помер? Їм по***, вони померли. Може, для їхніх родичів? Знаєте, якби я про*бав дитину, останнє, що б я хотів, щоб вся країна мені про це нагадувала. Тому я вважаю, що траур – це просто йоб**а показуха,

– казав репер зі сцени.

Окрім того:

Репера неодноразово звинувачували у плагіаті.

Моргенштерн відзначався скандальними заявами щодо насильства. Зокрема казав: "Тьолок бити не треба. Ні, є, звичайно, жінки, які цього заслуговують, які самі на це напрошуються".

Репера штрафували за пропаганду наркотиків.

Позиція Моргенштерна щодо України

Через висміювання трауру в Одесі Моргенштерна внесли у "чорний список Мінкульту". Він досі є у переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Причиною була також пропаганда насильства і жорстокості та поширення й вживання наркотиків та психотропних речовин.

Репер виїхав з Росії ще 2021 році, коли в країні-агресорі його звинуватили в торгівлі наркотиками. У день початку повномасштабного вторгнення він своєрідно засудив війну.

Товариші солдати, а в чому прикол йти помирати за наказом великих дядьків? І взагалі, на**й воювати, якщо можна тр*х*тися, пити вино і танцювати. Не розумію… Воювати вже не модно,

– писав Моргенштерн.

Згодом репер випустив кліп "12", який починається з лайливого звернення Дмитра Гордона до російських солдатів, а закінчується – аудіоповідомленням мами Палагіна з бомбосховища. Це український бітмейкер, що працює з росіянами.

Згодом Моргенштерн вже не був так позитивно налаштований до України. Він заявляв, що не проти виступити в окупованому Донбасі за умов, якщо йому дозволять повернутися додому.

Де зараз Моргенштерн

Зараз Моргенштерн перебуває у реабілітаційному центрі в Ізраїлі. Репер вирішив полікувати ментальне здоров'я та зав'язати з поганими звичками. Там він проведе близько 3 місяців. Згодом репер планує тверезе життя та світовий тур.

Вже два роки Моргенштерн має ізраїльський паспорт. Але буває і в інших країнах за кордоном. Він не хоче повертатися до Росії, але хотів би побачитися з бабусею.

Варто пам'ятати, що Моргенштерн продовжує допомагати росіянам, працювати саме на аудиторію країни-агресора та співпрацювати з росіянами, які платять податки в казну своєї держави. Тому прослуховування його треків є прямою підтримкою Росії й російської армії.