Настоящее имя Моргенштерна (Morgenshtern) – Алишер Валеев, пишет 24 Канал. На днях ему исполнилось 27 лет. Перепробовал разные профессии, чтобы подрабатывать, прежде чем прийти к музыкальной карьере.

К слову Вытеснил даже Леди Гагу: песни российского рэпера оказались в топах чартов в Украине

Моргенштерн получил первую известность благодаря своему проекту на ютуб, где пародировал других российских исполнителей. Впоследствии начал сольную карьеру и выпустил ряд альбомов, синглов и коллабораций с другими артистами.

Скандалы с участием Моргенштерна

В 2019 году 4 декабря в здании одесского учебного заведения произошел пожар, где погибли 16 человек. Через несколько дней Моргенштерн выступал там с концертом и высмеял траур в городе.

Безусловно произошла х*йня. Но для кого этот траур? Для чего он? Для тех, кто умер? Им по***, они умерли. Может, для их родственников? Знаете, если бы я про*бал ребенка, последнее, что бы я хотел, чтобы вся страна мне об этом напоминала. Поэтому я считаю, что траур – это просто йоб**а показуха,

– говорил рэпер со сцены.

Кроме того:

Рэпера неоднократно обвиняли в плагиате.

Моргенштерн отличался скандальными заявлениями о насилии. В частности, он говорил: "Тёлок бить не надо. Нет, есть, конечно, женщины, которые этого заслуживают, которые сами на это напрашиваются".

Рэпера штрафовали за пропаганду наркотиков.

Позиция Моргенштерна в отношении Украины

Из-за высмеивания траура в Одессе Моргенштерна внесли в "черный список Минкульта". Он до сих пор есть в перечне лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Причиной была также пропаганда насилия и жестокости, распространение и употребление наркотиков и психотропных веществ.

Рэпер уехал из России еще 2021 году, когда в стране-агрессоре его обвинили в торговле наркотиками. В день начала полномасштабного вторжения он своеобразно осудил войну.

Товарищи солдаты, а в чем прикол идти умирать по приказу больших дядек? И вообще, на**й воевать, если можно тр*х*ться, пить вино и танцевать. Не понимаю... Воевать уже не модно,

– писал Моргенштерн.

Впоследствии рэпер выпустил клип "12", который начинается с бранного обращения Дмитрия Гордона к российским солдатам, а заканчивается – аудиосообщением мамы Палагина из бомбоубежища. Это украинский битмейкер, работающий с россиянами.

Впоследствии Моргенштерн уже не был так положительно настроен к Украине. Он заявлял, что не против выступить в оккупированном Донбассе при условиях, если ему позволят вернуться домой.

Где сейчас Моргенштерн

Сейчас Моргенштерн находится в реабилитационном центре в Израиле. Рэпер решил полечить ментальное здоровье и завязать с плохими привычками. Там он проведет около 3 месяцев. Впоследствии рэпер планирует трезвую жизнь и мировой тур.

Уже два года Моргенштерн имеет израильский паспорт. Но бывает и в других странах за рубежом. Он не хочет возвращаться в Россию, но хотел бы увидеться с бабушкой.

Стоит помнить, что Моргенштерн продолжает помогать россиянам, работать именно на аудиторию страны-агрессора и сотрудничать с россиянами, которые платят налоги в казну своего государства. Поэтому прослушивание его треков является прямой поддержкой России и российской армии.