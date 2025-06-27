Мовний омбудсмен зробив заяву про скандал з Сердючкою: чи порушував Данилко закон

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь висловився про мовний скандал, що розгорівся після чергового концерту Вєрки Сердючки. Він пояснив, що закон не забороняє виконання пісень російською мовою громадянами України.

Тарас Кремінь подякував українцям за увагу до цієї події, адже раніше на подібні речі звертали не так багато уваги. Про це пише Show 24 з посиланням на "Главком".

До слова Ірина Білик звернулась до Данилка на тлі скандалу з піснями російською та дала йому пораду

"Це важливо, бо донедавна на мову культури звертали замало уваги. І до 2021 року ця сфера не була охоплена мовним законом. Ми ж пам'ятаємо, як раніше значна кількість виконавців гастролювала за кордоном, виконувала пісні російською, і нас сприймали як народ, котрий, вочевидь, має слабку мовну свідомість", – зауважив Кремінь.

Мовний омбудсмен додав, що після початку повномасштабного вторгнення українські артисти перейшли на українську й почали допомагати ЗСУ. Цим займається й Андрій Данилко, однак в його репертуарі досі є російськомовні пісні. Але це не є заборонено законом.

Це не заборонено законом, бо закон каже таке: "Мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Положення цієї частини статті не поширюються на застосування мов під час виконання та/або відтворення пісень, інших музичних творів з текстом, фонограм",

– повідомив Тарас Кремінь.

Омбудсмен додав, що отримав чимало скарг після виступу Данилка. Тому він вирішив перевірити захід на організаційний складник. Можливо, виникнуть запитання щодо мови, якою оголошували назви пісень, випускали квитки чи афіші.

Нагадаємо, Андрія Данилка розкритикували в мережі через концерт у Києві 13 червня. На ньому Вєрка Сердючка вкотре виконувала свої треки російською мовою. Мовний омбудсмен після хвилі скарг звернувся до поліції.