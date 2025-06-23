Ірина Білик на своєму прикладі пояснила, чому важливо, щоб популярні пісні зазвучали українською мовою. Про це пише Show 24 з посиланням на "Новини.LIVE".

До слова "Мама" Сердючки звернулась до українців на тлі скандалу через російськомовні пісні на концерті

Співачка зізналась, що їй було складно перекладати російськомовні пісні на українську, а потім звикати до нових слів.

"У мене депресія була, що мені треба це по-новому виконувати, це дуже важко, до речі. Якщо ти 20 років співав "Мы будем вместе, я знаю", а зараз — "Ми будем разом, я знаю". І мені знову подобаються ці слова. Я відчула цей кайф, що люди мене підтримують, усі встають і зал співає", – поділилась Ірина Білик.

Артистка звернулась до Андрія Данилка на тлі скандалу. Вона порадила не відповідати на критику з емоціями, а все-таки спробувати попрацювати над перекладом.

Дійсно, не треба, скажімо, впадати в агресію, там, воювати навіть із тими, хто воює з тобою. Просто спробувати перекласти одну пісню, і воно далі "покатить". Я кажу це, бо знаю на собі. І це буде круто. І всі будуть знову кричати "Данилко",

– зауважила Білик.

Чому виник скандал