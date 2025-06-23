Ирина Билык на своем примере объяснила, почему важно, чтобы популярные песни зазвучали на украинском языке. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Новости.LIVE".

К слову "Мама" Сердючки обратилась к украинцам на фоне скандала из-за русскоязычных песен на концерте

Певица призналась, что ей было сложно переводить русскоязычные песни на украинский, а потом привыкать к новым словам.

"У меня депрессия была, что мне надо это по-новому исполнять, это очень трудно, кстати. Если ты 20 лет пел "Мы будем вместе, я знаю", а сейчас – "Ми будем разом, я знаю". И мне снова нравятся эти слова. Я почувствовала этот кайф, что люди меня поддерживают, все встают и зал поет", – поделилась Ирина Билык.

Артистка обратилась к Андрею Данилко на фоне скандала. Она посоветовала не отвечать на критику с эмоциями, а все-таки попробовать поработать над переводом.

Действительно, не надо, скажем, впадать в агрессию, там, воевать даже с теми, кто воюет с тобой. Просто попробовать перевести одну песню, и оно дальше "покатит". Я говорю это, потому что знаю на себе. И это будет круто. И все будут снова кричать "Данилко",

– отметила Билык.

Почему возник скандал