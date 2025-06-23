Ирина Билык на своем примере объяснила, почему важно, чтобы популярные песни зазвучали на украинском языке. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Новости.LIVE".
К слову "Мама" Сердючки обратилась к украинцам на фоне скандала из-за русскоязычных песен на концерте
Певица призналась, что ей было сложно переводить русскоязычные песни на украинский, а потом привыкать к новым словам.
"У меня депрессия была, что мне надо это по-новому исполнять, это очень трудно, кстати. Если ты 20 лет пел "Мы будем вместе, я знаю", а сейчас – "Ми будем разом, я знаю". И мне снова нравятся эти слова. Я почувствовала этот кайф, что люди меня поддерживают, все встают и зал поет", – поделилась Ирина Билык.
Артистка обратилась к Андрею Данилко на фоне скандала. Она посоветовала не отвечать на критику с эмоциями, а все-таки попробовать поработать над переводом.
Действительно, не надо, скажем, впадать в агрессию, там, воевать даже с теми, кто воюет с тобой. Просто попробовать перевести одну песню, и оно дальше "покатит". Я говорю это, потому что знаю на себе. И это будет круто. И все будут снова кричать "Данилко",
– отметила Билык.
Почему возник скандал
- В Киеве 13 июня на своем концерте Верка Сердючка в очередной раз исполняла свои треки на русском языке. Андрея Данилко раскритиковали за использование вражеского языка на четвертый год полномасштабной войны.
- Активисты не только писали возмутительные комментарии, но и обратились к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кременю. Он отреагировал на скандал и обратился к правоохранителям, которые зарегистрировали обстоятельства.
- На скандал отреагировало и немало звезд. Например, Оля Цибульская заявила, что готова помочь Андрею Данилко с переводом песен.