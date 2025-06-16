Она публично обратилась к коллеге через соцсети. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Цибульской.

К теме Плевок в лицо стране, – языковой омбудсмен резко отреагировал на скандальное выступление Сердючки

Сердючка – это часть моего детства. Но мы все выросли. И в момент, когда страна теряет детей, язык, дома – артист на сцене – это уже не просто шоу. Это – месседж, это – тон, это – направление,

– отметила Ольга.

Певица подчеркнула, что у каждого артиста есть выбор и даже космическая народная любовь к легенде не оправдывает русский язык.

Сейчас не время "как было раньше". Сейчас – время "как будет теперь",

– добавила Цибульская.

Она также предложила помощь Верке Сердючке в переводе ее хитов.

Что известно о скандале с Веркой Сердючкой

На ее концерте в столице, который состоялся 13 июня, прозвучали известные хиты "Все будет хорошо" и "Дольче Габбана", что стало основанием для волны критики в сети. Граждане обратились с жалобами к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кременю, который, в свою очередь, передал дело в полицию. Там сейчас выясняют все обстоятельства.

В то же время в команде Андрея Данилка говорят, что артист не нарушил языкового законодательства. По их словам, Сердючка выступала в основном на украинском и английском, а несколько старых песен были выполнены "в оригинале".

Позиция Андрея Данилко, который живет и работает в Украине, понятна с первых дней войны, и не может вызывать сомнений. Ему на 50 лет запрещен въезд в Россию, он активно поддерживает ВСУ, а также наших ребят, которые получили ранения на фронте,

– отметили представители артиста.