Представители Андрея Данилко отреагировали на скандал и отрицают, что Сердючка использовала русский язык во время концерта. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Украинскую правду".

К слову Полиция отреагировала на скандал с Сердючкой и русскоязычными песнями

Андрей Данилко не использовал русского языка во время концерта. Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте – полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью этого образа,

– заявил пиар-директор артиста.

В команде отметили, что Верка Сердючка на концерте исполняла песни на украинском и английском языках, а еще "несколько старых песен в оригинале". Они отрицают, что нарушили языковое законодательство.

В частности, представители Данилко ссылаются на закон (№2310-IX от 19.06.2023 года), что не запрещает исполнение авторских песен на русском гражданами Украины, которые не подпадают под ограничения.

Позиция Андрея Данилко, который живет и работает в Украине, понятна с первых дней войны, и не может вызывать сомнений. Ему на 50 лет запрещен въезд в Россию, он активно поддерживает ВСУ, а также наших ребят, которые получили ранения на фронте,

– добавили в команде артиста.

Что известно о скандале