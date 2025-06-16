Представители Андрея Данилко отреагировали на скандал и отрицают, что Сердючка использовала русский язык во время концерта. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Украинскую правду".
К слову Полиция отреагировала на скандал с Сердючкой и русскоязычными песнями
Андрей Данилко не использовал русского языка во время концерта. Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте – полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью этого образа,
– заявил пиар-директор артиста.
В команде отметили, что Верка Сердючка на концерте исполняла песни на украинском и английском языках, а еще "несколько старых песен в оригинале". Они отрицают, что нарушили языковое законодательство.
В частности, представители Данилко ссылаются на закон (№2310-IX от 19.06.2023 года), что не запрещает исполнение авторских песен на русском гражданами Украины, которые не подпадают под ограничения.
Позиция Андрея Данилко, который живет и работает в Украине, понятна с первых дней войны, и не может вызывать сомнений. Ему на 50 лет запрещен въезд в Россию, он активно поддерживает ВСУ, а также наших ребят, которые получили ранения на фронте,
– добавили в команде артиста.
Что известно о скандале
- 13 июня в Киеве состоялся концерт Верки Сердючки, во время которых артистка исполняла свои треки на русском языке. Данилко раскритиковали в сети за использование вражеского языка на четвертый год полномасштабного вторжения.
- Телеведущий и журналист Виктор Дяченко подал жалобу к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кременю. Тот отреагировал и заявил, что исполнение песен на русском является нарушением закона и пренебрежением к стране. Он обратился в полицию.
- Правоохранители зарегистрировали сведения и устанавливают обстоятельства того, что произошло.