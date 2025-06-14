Полиция Киевщины узнала об инциденте во время мониторинга социальных сетей, передает 24 Канал.

Смотрите также Пел на русском на концерте в Киеве: Андрея Данилко раскритиковали в сети

Что известно

Правоохранители рассказали, что они устанавливают обстоятельства происшествия. Они уже зарегистрировали сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений о совершении уголовных преступлений и других событиях.

Ранее на скандальное выступление Сердючки прокомментировал языковой омбудсмен Тарас Креминь. Он сообщил, что обратился в полицию, чтобы там должным образом отреагировали на нарушение норм законодательства. Также Уполномоченный инициировал проведения государственного контроля в отношении организатора мероприятия.

Омбудсмен напомнил, что выполнение композиций на русском – "грубое нарушение" статей 23 и 29 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которыми регулируют сферу культуры и публичных мероприятий.

Кроме того, с 2023 года в Киеве официально действует мораторий на использование русскоязычного музыкального продукта.

Выступление Сердючки Креминь назвал "плевком в лицо стране в состоянии войны и тем, кто отдал жизнь за нее".