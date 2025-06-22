Тепер вона звернулась до українців. Крім того, показала фото з Андрієм Данилко. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Інни Білоконь.
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Так, "Мама" Вєрки Сердючки запостила світлину, де вони з Андрієм Данилко позують в окулярах синього та жовтого кольорів.
Ми цьомаємо вас за підтримку, обожнюємо. Чекаємо нових зустрічей і нових ідіотів на нашому шляху. Продовжуємо жити,
– написала артистка під публікацією.
Що відомо про скандал з Вєркою Сердючкою
- Під час виступу у Києві 13 червня на сцені прозвучали пісні російською мовою, зокрема "Всё будет хорошо" та "Дольче Габбана". Це викликало значний резонанс у соцмережах. Багато користувачів висловили обурення з приводу виконання композицій мовою країни-агресора під час війни.
- Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що інформацію про інцидент було передано до Нацполіції для подальшого з’ясування обставин.
Нагадаємо, редакція 24 Каналу вже писала про те, як у команді Андрія Данилка прокоментували скандал з російськомовними піснями.