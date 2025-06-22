Тепер вона звернулась до українців. Крім того, показала фото з Андрієм Данилко. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Інни Білоконь.

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Так, "Мама" Вєрки Сердючки запостила світлину, де вони з Андрієм Данилко позують в окулярах синього та жовтого кольорів.

Ми цьомаємо вас за підтримку, обожнюємо. Чекаємо нових зустрічей і нових ідіотів на нашому шляху. Продовжуємо жити,

– написала артистка під публікацією.

Що відомо про скандал з Вєркою Сердючкою

Під час виступу у Києві 13 червня на сцені прозвучали пісні російською мовою, зокрема "Всё будет хорошо" та "Дольче Габбана". Це викликало значний резонанс у соцмережах. Багато користувачів висловили обурення з приводу виконання композицій мовою країни-агресора під час війни.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що інформацію про інцидент було передано до Нацполіції для подальшого з’ясування обставин.

Нагадаємо, редакція 24 Каналу вже писала про те, як у команді Андрія Данилка прокоментували скандал з російськомовними піснями.