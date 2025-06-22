Крім того, показав перші кадри з малюком. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Павла Текучева.

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Про поповнення в сім'ї Павло розповів у свій день народження. Він поширив миле відео з дружиною та малюком.

Син. Твоє народження найдорожчий подарунок всього життя,

– написав Текучев під роликом.

Крім того, актор поширив інстаграм-сторіс, де показав фото з сином та дружиною Ангеліною. "Я найщасливіший чоловік у світі", – написав Павло та подякував коханій за народження первістка.

Павло Текучев розповів про поповнення в сім'ї / Скриншот з інстаграм-сторіс

У коментарях під дописом новоспеченого татуся зірки українського шоубізу засипали його привітаннями. Серед них – Наталка Денисенко, Ольга Сумська, Злата Огнєвіч, Антоніна Хижняк та багато інших.

Українські зірки привітали Павла Текучева з народженням сина / Скриншоти з інстаграму

Зауважимо, нещодавно ще одна українська знаменитість потішила фанів звісткою про поповнення в родині – відома телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. У зірки також народився син.