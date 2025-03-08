Захопливі дуети та драйвові пісні: 10 весняних музичних прем'єр, які варто почути

У перший тиждень березня українські зірки представили низку музичних новинок. Різноманіття вражає – від драйвових веселих пісень до лірики про кохання.

24 Канал зібрав головні музичні прем'єри останнього тижня. Нові пісні презентували такі українські зірки як PARFENIUK, Надя Дорофєєва, Артем Пивоваров та інші виконавці й виконавиці.

До слова "Мила моя" вже заполонила тікток: TVORCHI переспівали пісню Івасюка "Я піду в далекі гори"

YAKTAK

Співак випустив романтичний сингл, де нагадав слухачам про те, як важливо не втрачати дитячу щирість і легкість. У пісні він розповідає про почуття, які роблять його щасливим. Не гроші, домівка, плани, – а лише любов.

YAKTAK – "А ми як діти": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров & The Вуса

"Вусатий фанк" у виконанні Артема Пивоварова повернувся – цього разу у дуеті з Kalush Orchestra. За основу взяли текст відомої народної пісні. Її супроводжує мініфільм з яскравими персонажами та динамічним сюжетом.

Артем Пивоваров & The Вуса – "Підманула": дивіться відео онлайн

Олена Тополя та Edgar TI

Ніжна та емоційна пісня розповідає про почуття, що здатні долати будь-які випробування та обставини. Автори нагадують, що любов – це безперервний процес, який дає сили жити й творити.

Олена Тополя та Edgar TI – "Чуєш": дивіться відео онлайн

Jerry Heil та MONATIK

Співаки вперше випустили спільний трек, щоб заспівати про сильні почуття. Композиція створена на основі вірша поета Юрія Іздрика Rattle, а фортепіанну партію записав піаніст-віртуоз Євген Хмара.

Jerry Heil та MONATIK – "Вимолив": дивіться відео онлайн

Надя Дорофєєва

Співачка презентувала нову пісню, яку створювала разом з чоловіком Мішею Кацуріним і продюсером Іваном Клименком. Надя Дорофєєва радить слухачам: якщо вкінці тунелю немає світла, можливо, варто запалити його самим. Цікаво, що ця пісня вже встигла завіруситися в тіктоці.

Надя Дорофєєва – "Додайте світла": дивіться відео онлайн

GOLUBENKO

Виконавець випустив сингл про те, як буває важко відпустити людину. Головний герой не може спати ночами, бо думає про кохану людину. Але потрібно прийняти реальність і відпустити її.

GOLUBENKO – "Кортизол": дивіться відео онлайн

STASYA & SUROV

Пісня розповідає про відчуття, коли любов дає крила. Вона про легкість і мрійливість. Ця композиція точно відгукнеться тим, хто мріє про своє затишне місце у світі разом із тим, хто робить їх щасливими.

STASYA & SUROV – "За тобою, як птах": дивіться відео онлайн

PARFENIUK

Артист представив продовження треку "Врубай", куди теж заклав життєву ситуацію. Також він представив відео, де герой переноситься у світ чуток, де люди вигадують іншу реальність.

PARFENIUK – "Хубба Бубба": дивіться відео онлайн

Ann in Black

Співачка здивувала новою піснею про дівчину, яка мріє про електромобіль. Це весела й іронічна композиція, яка нагадує відверту розмову з подругою.

Ann in Black – "Електрокар": дивіться відео онлайн

Нікіта Кісельов

Це присвята місту, де артист виріс та сформувався як особистість. Тут описана не просто столиця України, але й відчуття, які вона залишає у серці кожного. Київ може бути різний – він здатен як надихати, так і розбивати серця.

Нікіта Кісельов – "Київ": слухайте онлайн