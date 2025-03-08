24 Канал зібрав головні музичні прем'єри останнього тижня. Нові пісні презентували такі українські зірки як PARFENIUK, Надя Дорофєєва, Артем Пивоваров та інші виконавці й виконавиці.

До слова "Мила моя" вже заполонила тікток: TVORCHI переспівали пісню Івасюка "Я піду в далекі гори"

YAKTAK

Співак випустив романтичний сингл, де нагадав слухачам про те, як важливо не втрачати дитячу щирість і легкість. У пісні він розповідає про почуття, які роблять його щасливим. Не гроші, домівка, плани, – а лише любов.

YAKTAK – "А ми як діти": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров & The Вуса

"Вусатий фанк" у виконанні Артема Пивоварова повернувся – цього разу у дуеті з Kalush Orchestra. За основу взяли текст відомої народної пісні. Її супроводжує мініфільм з яскравими персонажами та динамічним сюжетом.

Артем Пивоваров & The Вуса – "Підманула": дивіться відео онлайн

Олена Тополя та Edgar TI

Ніжна та емоційна пісня розповідає про почуття, що здатні долати будь-які випробування та обставини. Автори нагадують, що любов – це безперервний процес, який дає сили жити й творити.

Олена Тополя та Edgar TI – "Чуєш": дивіться відео онлайн

Jerry Heil та MONATIK

Співаки вперше випустили спільний трек, щоб заспівати про сильні почуття. Композиція створена на основі вірша поета Юрія Іздрика Rattle, а фортепіанну партію записав піаніст-віртуоз Євген Хмара.

Jerry Heil та MONATIK – "Вимолив": дивіться відео онлайн

Надя Дорофєєва

Співачка презентувала нову пісню, яку створювала разом з чоловіком Мішею Кацуріним і продюсером Іваном Клименком. Надя Дорофєєва радить слухачам: якщо вкінці тунелю немає світла, можливо, варто запалити його самим. Цікаво, що ця пісня вже встигла завіруситися в тіктоці.

Надя Дорофєєва – "Додайте світла": дивіться відео онлайн

GOLUBENKO

Виконавець випустив сингл про те, як буває важко відпустити людину. Головний герой не може спати ночами, бо думає про кохану людину. Але потрібно прийняти реальність і відпустити її.

GOLUBENKO – "Кортизол": дивіться відео онлайн

STASYA & SUROV

Пісня розповідає про відчуття, коли любов дає крила. Вона про легкість і мрійливість. Ця композиція точно відгукнеться тим, хто мріє про своє затишне місце у світі разом із тим, хто робить їх щасливими.

STASYA & SUROV – "За тобою, як птах": дивіться відео онлайн

PARFENIUK

Артист представив продовження треку "Врубай", куди теж заклав життєву ситуацію. Також він представив відео, де герой переноситься у світ чуток, де люди вигадують іншу реальність.

PARFENIUK – "Хубба Бубба": дивіться відео онлайн

Ann in Black

Співачка здивувала новою піснею про дівчину, яка мріє про електромобіль. Це весела й іронічна композиція, яка нагадує відверту розмову з подругою.

Ann in Black – "Електрокар": дивіться відео онлайн

Нікіта Кісельов

Це присвята місту, де артист виріс та сформувався як особистість. Тут описана не просто столиця України, але й відчуття, які вона залишає у серці кожного. Київ може бути різний – він здатен як надихати, так і розбивати серця.

Нікіта Кісельов – "Київ": слухайте онлайн