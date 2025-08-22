Співачка М'ята (Юлія Загорська) розповіла про стан свого 17-річного сина Юрія. Раніше вона ділилась, що у дитинстві хлопчику зробили щеплення, внаслідок якого сталося порушення роботи головного мозку. Він переніс два інсульти.

Співачка також пригадала, як ходила замість хлопця у ТЦК. Пише Show 24 з посиланням на ТСН.

Не пропустіть Олег Філімонов вперше розкрив подробиці про смерть 15-річного онука

Так склалося, що Юра в мене – дитина з інвалідністю, тому мені довелося пройти й ТЦК. Я туди ходила, подавала усі документи. Бо, на жаль, поки що немає якоїсь єдиної бази, і в ТЦК не бачать усі медичні висновки дітей. Тож мені довелося все це пройти, але я спокійно реагую. Дякуючи Богу, Юра теж,

– поділилась М'ята.

Артистка поставила сина на облік у ТЦК і тепер чекає на довідку, щоб вони могли поїхати за кордон у разі необідності. Вона потрібна навіть за наявності посвідки на інвалідність.

Водночас наразі М'ята не планує вивозити дітей з України.

Як почувається старший син М'яти?

Родина співачки переживала найскладніший період на початку повномасштабного вторгнення: було неможливо дістати необхідні ліки для Юрія, тож вони зверталися за допомогою до знайомих з інших країн.

Зараз він почувається більш-менш стабільно – мені головне тримати його в цьому стабільному стані, аби не було гірше. Слава Богу, ліки є, бо на початку повномасштабного вторгнення ми стикнулися з тим, що їх не було, і це виявилося найбільшою проблемою для нас,

– зізналась артистка.

Зараз хлопець перебуває на індивідуальній формі навчання у школі, працює з реабілітологами й додатковими викладачами. Однак родина увалила рішення, що Юрій не вступатиме до вищого навчального закладу.