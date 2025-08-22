Певица Мята (Юлия Загорская) рассказала о состоянии своего 17-летнего сына Юрия. Ранее она делилась, что в детстве мальчику сделали прививку, в результате которой произошло нарушение работы головного мозга. Он перенес два инсульта.

Певица также вспомнила, как ходила вместо парня в ТЦК. Пишет Show 24 со ссылкой на ТСН.

Так сложилось, что Юра у меня – ребенок с инвалидностью, поэтому мне пришлось пройти и ТЦК. Я туда ходила, подавала все документы. Потому что, к сожалению, пока нет какой-то единой базы, и в ТЦК не видят все медицинские заключения детей. Поэтому мне пришлось все это пройти, но я спокойно реагирую. Слава Богу, Юра тоже,

– поделилась Мята.

Артистка поставила сына на учет в ТЦК и теперь ждет справку, чтобы они могли поехать за границу в случае необходимости. Она нужна даже при наличии удостоверения на инвалидность.

В то же время пока Мята не планирует вывозить детей из Украины.

Как чувствует себя старший сын Мяты?

Семья певицы переживала самый сложный период в начале полномасштабного вторжения: было невозможно достать необходимые лекарства для Юрия, поэтому они обращались за помощью к знакомым из других стран.

Сейчас он чувствует себя более-менее стабильно – мне главное держать его в этом стабильном состоянии, чтобы не было хуже. Слава Богу, лекарства есть, потому что в начале полномасштабного вторжения мы столкнулись с тем, что их не было, и это оказалось самой большой проблемой для нас,

– призналась артистка.

Сейчас парень находится на индивидуальной форме обучения в школе, работает с реабилитологами и дополнительными преподавателями. Однако семья приняла решение, что Юрий не будет поступать в высшее учебное заведение.