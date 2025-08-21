Этим он поделился в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Подросток играл в баскетбол на площадке, когда внезапно потерял сознание и упал. Медики более 40 минут пытались его спасти, но усилия были тщетными. В августе Эвану должно было исполниться 16 лет. Как выяснилось, у парня была острая сердечная кардиомиопатия, которая ранее не проявлялась.

Можно сказать, что это инфаркт. Это разнобой клапанов. Клапаны пошли в разнос,

– объяснил Филимонов.

Он со щемящей болью вспомнил и те минуты, когда оставался рядом с телом внука.

Я сидел рядом с ним, держал его за ногу. Я ждал эти похоронные службы, которые должны приехать, полицию... Это было ужасно., Я не знаю, как я справился с этим. Мне было очень плохо. Очень. Физически плохо. Мне не хватало кислорода. Я чувствовал, что я сейчас сознание потеряю,

– признался шоумен.

Олег Филимонов также поделился, что до сих пор часто приходит на могилу внука и разговаривает с ним.

