"Мене манить туди, де червоні прапорці": Дорофєєва випустила нову пісню та незвичний кліп

Надя Дорофєєва презентувала нову пісню "Червоні прапорці". У ній артистка порушує тему власних слабкостей, суперечностей і рис характеру, які люди не завжди готові визнавати.

Разом із композицією співачка випустила кліп, у якому постає в незвичному футуристичному образі. Відео вже з'явилося на її ютуб-каналі.

За словами виконавиці, кожен має власні "червоні прапорці" – риси чи звички, які часто намагається приховати від інших, не помічати або навіть заперечувати. Однак Надя пропонує не засуджувати себе за них, а навчитися приймати.

"Мене манить туди, де червоні прапорці" – це про те, щоб самостійно вирішувати, що означають для тебе власні red flags. Замість того, аби намагатися позбутися своїх "червоних прапорців", ми маємо вчитися приймати їх у собі та не дозволяти чужим ярликам впливати на нас,

– пояснила DOROFEEVA.

Надя Дорофєєва написала нову пісню разом зі своїм чоловіком Михайлом Кацуріним і музичним продюсером Іваном Клименком.

У кліпі до композиції співачка опиняється у просторі, який поступово заповнюється червоними прапорцями. Спочатку з'являється лише один, але згодом їх стає дедалі більше. Вони символізують слабкості, спокуси та помилки, з якими стикається героїня відео. Спочатку вона намагається звільнитися від них, проте згодом розуміє, що кожен із цих "прапорців" є наслідком її власного вибору. Зрештою героїня приймає їх як частину себе.

Режисер відеороботи Руслан Махов розповів, що хотів створити для Наді незвичний, майже фантастичний образ. За його задумом, простір навколо співачки відображає її внутрішній світ.

Я хотів, щоб Надя виглядала трохи неземною, навіть футуристичною. Вона ніби існує у власній реальності, де все навколо є відображенням її внутрішнього стану. І попри цю футуристичну оболонку, її історія дуже людська: про слабкості, спокуси та помилки, які ми іноді повторюємо, навіть коли прекрасно це розуміємо,

– поділився режисер.

DOROFEEVA – "Червоні прапорці": дивіться кліп онлайн

Нагадаємо, що у серпні Дорофєєва випустила свою першу україномовну пісню у 2026 році.