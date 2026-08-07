Та разом із треком артистка презентувала кліп, який швидко привернув увагу шанувальників. Лише за п'ять годин після прем'єри відео зібрало понад 30 тисяч переглядів на ютуб-каналі артистки. Режисером відеороботи став Алан Бадоєв.

Нова пісня Дорофєєвої "747" розповідає про усвідомлення, що настав час відпустити кохану людину.

У стосунках, як і в польоті, іноді настає момент, коли потрібно прийняти: цей маршрут завершено, "наш Боїнг давно сів". І продовжити свій шлях,

– йдеться в описі до релізу.

Сюжет кліпу розгортається навколо дівчини, яка всіма силами намагається повернути увагу коханого. Його роль виконав український актор Євген Лісничий. Та згодом героїня усвідомлює, що деякі стосунки вже неможливо врятувати.

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Для самої DOROFEEVA ця відеоробота стала особливою ще й тому, що в ній вона змінила одразу вісім образів – це рекорд за всю її кар'єру.

Однією з найобговорюваніших сцен кліпу став чуттєвий танець Наді Дорофєєвої, у якому вона з'являється без одягу. Для зйомок цього епізоду на майданчику залишився лише режисер.

Надя Дорофєєва – "747": дивіться відео онлайн

Утім, зйомки кліпу могли взагалі не відбутися. Незадовго до них у DOROFEEVA загострилася давня травма коліна. Напередодні виходу кліпу співачка відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям.