При этом вместе с треком артистка представила клип, который быстро привлек внимание поклонников. Всего через пять часов после премьеры видео набрало более 30 тысяч просмотров на YouTube-канале артистки. Режиссером клипа выступил Алан Бадоев.

Новая песня Дорофеевой "747" рассказывает об осознании того, что пришло время отпустить любимого человека.

В отношениях, как и в полете, иногда наступает момент, когда нужно принять: этот маршрут завершен, "наш Боинг давно приземлился". И продолжить свой путь,

– говорится в описании к релизу.

Сюжет клипа разворачивается вокруг девушки, которая всеми силами пытается вернуть внимание любимого. Его роль исполнил украинский актер Евгений Лисничий. Но впоследствии героиня осознает, что некоторые отношения уже невозможно спасти.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Для самой DOROFEEVA эта видеоработа стала особенной еще и потому, что в ней она сменила сразу восемь образов – это рекорд за всю ее карьеру.

Одной из самых обсуждаемых сцен клипа стал чувственный танец Нади Дорофеевой, в котором она появляется обнаженной. Для съемок этого эпизода на площадке остался только режиссер.

Надя Дорофеева – "747": смотрите видео онлайн

Впрочем, съемки клипа могли вообще не состояться. Незадолго до них у DOROFEEVA обострилась давняя травма колена. Накануне выхода клипа певица откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.