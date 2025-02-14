Дорофєєва презентувала пісню "Муракамі", що стала саундтреком до комедії з Лесею Нікітюк

У День святого Валентина Надя Дорофєєва презентувала трек "Муракамі", який став саундтреком до нової української комедії "Песики". Головну роль у фільмі зіграла телеведуча Леся Нікітюк.

Допрем'єрні покази стрічки "Песики" стартують 27 лютого у всіх кінотеатрах України. Героїню Нікітюк звати Яна, вона – кар'єристка, в якої не складається з довгостроковими стосунками. Однак життя дівчини повністю змінюється, коли несподіване прокляття перетворює її коханців на собак, пише 24 Канал.

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Випробування, з яким стикається Яна, наштовхує її на глибокі зміни у житті. Дівчина вперше замислюється про справжнє кохання та відповідальність. Героїня пісні "Муракамі" також вирішує бути чесною із собою та залишити минулі стосунки у спогадах – приємних, хоч іноді й болючих. До прикладу, як книга японського письменника Муракамі Харукі, яка припадає пилом на полиці та нагадує про той період життя.

Продюсерка комедії "Песики" Анна Єлісєєва зізналась, що команда з самого початку розглядала співпрацю з Надею Дорофєєвою. Річ у тім, що на початку тизера до фільму звучить її трек "Хартбіт".

Тизер до комедії "Песики": дивіться відео онлайн

Ознайомившись зі сценарієм, Дорофєєва запропонувала готову пісню, яку ще не випустила. За словами Єлісєєвої, "композиція ідеально підійшла до фінальних титрів завдяки її емоційності та хітовості".

Коли я переслухала всі свої невипущені треки, зрозуміла, що пісня "Муракамі" – це ідеальний метч, вона дуже пасує цьому кіно! Адже героїня стрічки та героїня пісні переживають дуже схожі любовні історії. Ця пісня зухвала та з правильними сенсами про те, що треба бути сміливою, щоб відпустити те, в чому вже немає великої сили та кохання,

– поділилась Надя Дорофєєва.

DOROFEEVA – "Муракамі": дивіться відео онлайн

Режисером кліпу до пісні "Муракамі" став Інді Хайт, який співпрацює з багатьма українськими артистами. Він поєднав кадри Наді Дорофєєвої з музикантами та найяскравіші моменти з комедії "Песики".