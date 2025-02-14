Klavdia Petrivna відкрила сезон концертів напередодні Дня святого Валентина – 13 лютого. Її виступ у Львові запам'ятався публіці багатьма оновленнями, пише 24 Канал.

До слова На станції із символічною назвою: Жадан презентував новий альбом у харківському метро

На початку концерту відбувся аукціон та збір коштів на портативні зарядні станції для хірургів медичної роти 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яка зараз на передовій.

Співачка вийшла на сцену одразу без жодних масок та постала у новому образі. Klavdia Petrivna приміряла чорну спідницю з розрізом та піджак, всіяний камінцями. Його доповнював мінімалістичний капелюшок та вуаль.

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На концерт завітали й зіркові гості, з якими Klavdia Petrivna заспівала у дуеті – гурт TVORCHI та співак OSTY.

Klavdia Petrivna також постала у яскраво-рожевому вбранні, з гримом і перукою.

Цей образ ляльки-маріонетки співачка вперше представила у своєму новому кліпі. Тож артистка наживо запрем'єрила трек "Невже", з яким хотіла поїхати на Євробачення.

У соцмережах відзначають, що Klavdia Petrivna була набагато впевненішою, ніж на своїх перших концертах у "Палаці спорту". Артистка показала свої вміння й розвиток. Виконання майже кожної пісні супроводжувалось виступом талановитого балету, а публіка підспівувала в унісон.