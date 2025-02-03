Презентація нового альбому відбулась 1 лютого на станції з назвою "Перемога". Про це Сергій Жадан розповів у фейсбуці, пише 24 Канал. За словами письменника, концерт був теплим і зворушливим.

Цікаво Драйвова версія "Кульбаб" і емоційна пісня від Трінчер: музичні новинки цього тижня

Весь час було відчуття того, що знаєш усіх присутніх. Хоча, звісно, ні – присутніх було надто багато. Просто були всі свої. А зі своїми говорити завжди легко. І про втрати, і про надії. "Семафори" саме про це – про печаль утрат і радість сподівання. Про надію, яка не полишає навіть у найтемніші години. І про повернення тих, кого чекають,

– написав Сергій Жадан.

Письменник подякував друзям і колегам, з яким створювався проєкт "Семафори", зокрема Юрію Гуржи та багатьом іншим музикантам.

"Слухайте українську музику, читайте українську літературу, вірте в українських дітей!" – додав Жадан.

Презентація альбому "Семафори" / Фото з фейсбуку Сергія Жадана

Що відомо про альбом