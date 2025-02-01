Сьогодні 24 Канал розповість про нові пісні від Анни Трінчер, Нікіти Кісельова, Артема Пивоварова, Тоні Матвієнко, CHEEV та інших. Усі деталі дізнавайтеся у матеріалі.

До слова Витіснила з трендів "Кульбаби" і "Врубай": пісня "Ау Ау" віруситься у тіктоці

Нікіта Кісельов

Нікіта Кісельов презентував пісню "Купідон", а також – кліп на неї. Він співає про справжнє та незламне кохання, яке здатне подолати будь-які випробування. Відеоробота присвячена реальній історії двох українських військових – Анастасії та Олексія. Кохання стало для захисників порятунком та поєднало їхні долі.

Нікіта Кісельов – "Купідон": дивіться відео онлайн

BALSAM

Днями реп-реггі виконавець BALSAM запрем'єрив трек "Збережи".

"Це пісня-заклик до єдності, взаємопідтримки та збереження внутрішнього світла навіть у пітьмі. Цей трек нагадує про важливість пам'ятати тих, хто надихає і дає сили рухатися вперед, та цінувати найпростіші й водночас найважливіші речі – життя, любов і щирість", – йдеться в описі до треку.

BALSAM – "Збережи": дивіться відео онлайн

CHEEV

Співак CHEEV також представив нову роботу – "День у день". Кліп зняв молодий режисер KAVERIN. Він змушує задуматися про циклічність стосунків і про те, як непропрацьовані емоції можуть зруйнувати почуття.

Пісня "День у день" – про постійні суперечки двох закоханих. Через свою незрілість вони не можуть знайти спільну мову і постійно з'ясовують стосунки. А сиві ліхтарі – це ніби свідки цих розмов, і якби вони могли розмовляти, то сказали б: "Припиніть",

– розповів CHEEV.

CHEEV – "День у день": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров

Композиція Артема Пивоварова "Суперники" увійшла до альбому "Твої Вірші, Мої Ноти. PT.2". За основу було взято однойменний вірш українського поета Василя Симоненка. Головний герой, який вміє кохати по-справжньому, засуджує поведінку легковажних коханців, адже вони змагаються лише за увагу і першість.

Артем Пивоваров – "Суперники": дивіться відео онлайн

KOLABA

Проєкт KOLABA дав нове життя легендарній пісні Юлії Рай "Двічі в одну річку не ввійдеш" з нагоди 20-річчя хіта. Співачка пригадала, що написала цю композицію у 16-річному віці. Жінку надихнуло нерозділене кохання до хлопця, який врешті став її музою.

Минуле залишається позаду, але музика дозволяє нам проживати почуття знову і знову. У новій версії "Річки" ми з Юлією Рай додали пісні трендового звучання та молодіжного вайбу. Але головний меседж залишили: важливо не озиратися, а рухатися вперед,

– поділилися у проєкті KOLABA.

KOLABA – "Двічі в одну річку не ввійдеш": дивіться відео онлайн

Анна Трінчер

Співачка Анна Трінчер презентувала пісню "Вином текла", в якій розповідається про жінку, що довго жила між любов'ю і зневагою, мовчала про біль і намагалася знайти щирість там, де її не було. Згодом вона залишилася одна, без ілюзій, та відчула легкість, свободу і силу.

Ця пісня – моя розмова з кожною дівчиною, яка хоч раз втрачала себе у стосунках, намагаючись врятувати те, що вже зруйноване. Ми часто мовчимо, стискаємо зуби, терпимо, а потім розуміємо, що втратили найважливіше – себе. Цей мій посил кожній дівчині: ти – сильна. Ти можеш знайти щастя, навіть якщо це здається неможливим. Відпусти – це не поразка, це твоя перемога. "Вином текла" – це про важливість знайти свою силу навіть у самотності,

– розповіла про трек Анна Трінчер.

Анна Трінчер – "Вином текла": дивіться відео онлайн

TEREN & DAYTON

Дует TEREN & DAYTON потішив прихильників зворушливою прем'єрою – "Священне". Ця композиція про боротьбу з внутрішніми ранами, про силу кохання та вміння прийняти слабкість як нову форму сили.

"Ця пісня для мене – про щось більше, ніж любов. Це про той момент, коли люди в стосунках знаходять справжнє "священне" – притулок для своєї душі. Я вірю, що ми можемо говорити про істинну любов лише тоді, коли здатні бачити одне одного справжніми – крізь броню, страхи й біль", – ділився TEREN.

TEREN & DAYTON – "Священне": дивіться відео онлайн

MAZEPA

Рок-бенд MAZEPA запрем'єрив сингл "Я ні" про залежність від соціальних мереж. Фронтмен гурту Андрій Мазепа помітив, що люди часто "залипають" у телефонах. Артисти вважають, така тенденція є шкідливою.

"Люди часто вважають, що їхнє постійне перебування у телефоні дозволить їм не пропускати важливої інформації, подій чи вражень. Я ж зробив для себе абсолютно протилежне відкриття. Саме в ті моменти, коли ми "залипаємо" у своїх девайсах, ми втрачаємо важливі для нас моменти та час", – підкреслив Мазепа.

MAZEPA – "Я ні": дивіться відео онлайн

Тоня Матвієнко

Хіт Тоні Матвієнко "Кульбаби", який заполонив тікток, отримав нове звучання. Співачка заколабилась з The Faino Remix. Реліз пісні відбувся ще два роки тому, однак лише зараз вона стала шалено успішною.

Це неймовірно, як музика може отримати нове життя завдяки слухачам! Ми хотіли підсилити цю хвилю і створити версію, яка точно запалить танц-поли й вечірки,

– зазначила Матвієнко.

Тоня Матвієнко – "Кульбаби": дивіться відео онлайн

Гурт "Навіщо"

Гурт "Навіщо" – новий проєкт від учасників O.Torvald Миколи Райди і Євгена Ільїна. Цього тижня колектив презентував свій другий сингл "Персонаж", який відображає боротьбу з внутрішніми демонами, спроби примирення з неминучим та відчай. Виконавці також створили лірик відео до нього.

"Навіщо" – "Персонаж": дивіться відео онлайн