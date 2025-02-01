Сегодня 24 Канал расскажет о новых песнях от Анны Тринчер, Никиты Киселева, Артема Пивоварова, Тони Матвиенко, CHEEV и других. Все детали узнавайте в материале.

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Никита Киселев

Никита Киселев презентовал песню "Купідон", а также – клип на нее. Он поет о настоящей и несокрушимой любви, которая способна преодолеть любые испытания. Видеоработа посвящена реальной истории двух украинских военных – Анастасии и Алексея. Любовь стала для защитников спасением и соединила их судьбы.

Никита Киселев – "Купідон": смотрите видео онлайн

BALSAM

На днях рэп-регги исполнитель BALSAM запремьерил трек "Збережи".

"Это песня-призыв к единству, взаимоподдержки и сохранению внутреннего света даже во тьме. Этот трек напоминает о важности помнить тех, кто вдохновляет и дает силы двигаться вперед, и ценить самые простые и одновременно важные вещи – жизни, любовь и искренность", – говорится в описании к треку.

BALSAM – "Збережи": смотрите видео онлайн

CHEEV

Певец CHEEV также представил новую работу – "День у день". Клип снял молодой режиссер KAVERIN. Он заставляет задуматься о цикличности отношений и о том, как непроработанные эмоции могут разрушить чувства.

Песня "День у день" – о постоянных спорах двух влюбленных. Из-за своей незрелости они не могут найти общий язык и постоянно выясняют отношения. А седые фонари – это будто свидетели этих разговоров, и если бы они могли разговаривать, то сказали бы: "Прекратите",

– рассказал CHEEV.

CHEEV – "День у день": смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров

Композиция Артема Пивоварова "Суперники" вошла в альбом "Твої Вірші, Мої Ноти. PT.2". За основу было взято одноименное стихотворение украинского поэта Василия Симоненко. Главный герой, который умеет любить по-настоящему, осуждает поведение легкомысленных любовников, ведь они соревнуются лишь за внимание и первенство.

Артем Пивоваров – "Суперники": смотрите видео онлайн

KOLABA

Проект KOLABA дал новую жизнь легендарной песне Юлии Рай "Двічі в одну річку не ввійдеш" по случаю 20-летия хита. Певица вспомнила, что написала эту композицию в 16-летнем возрасте. Женщину вдохновила безответная любовь к парню, который в конце концов стал ее музой.

Прошлое остается позади, но музыка позволяет нам проживать чувства снова и снова. В новой версии "Річки" мы с Юлией Рай добавили песни трендового звучания и молодежного вайба. Но главный месседж оставили: важно не оглядываться, а двигаться вперед,

– поделились в проекте KOLABA.

KOLABA – "Двічі в одну річку не ввійдеш": смотрите видео онлайн

Анна Тринчер

Певица Анна Тринчер презентовала песню "Вином текла", в которой рассказывается о женщине, что долго жила между любовью и пренебрежением, молчала о боли и пыталась найти искренность там, где ее не было. Со временем она осталась одна, без иллюзий, и почувствовала легкость, свободу и силу.

Эта песня – мой разговор с каждой девушкой, которая хоть раз теряла себя в отношениях, пытаясь спасти то, что уже разрушено. Мы часто молчим, сжимаем зубы, терпим, а потом понимаем, что потеряли самое важное – себя. Этот мой посыл каждой девушке: ты – сильная. Ты можешь найти счастье, даже если это кажется невозможным. Отпусти – это не поражение, это твоя победа. "Вином текла" – это о важности найти свою силу даже в одиночестве,

– рассказала о треке Анна Тринчер.

Анна Тринчер – "Вином текла": смотрите видео онлайн

TEREN & DAYTON

Дуэт TEREN & DAYTON порадовал поклонников трогательной премьерой – "Священне". Эта композиция о борьбе с внутренними ранами, о силе любви и умении принять слабость как новую форму силы.

"Эта песня для меня – о чем-то большем, чем любовь. Это о том моменте, когда люди в отношениях находят настоящее "священное" – убежище для своей души. Я верю, что мы можем говорить об истинной любви только тогда, когда способны видеть друг друга настоящими – сквозь броню, страхи и боль", – делился TEREN.

TEREN & DAYTON – "Священне": смотрите видео онлайн

MAZEPA

Рок-бэнд MAZEPA запремьерил сингл "Я ні" о зависимости от социальных сетей. Фронтмен группы Андрей Мазепа заметил, что люди часто "залипают" в телефонах. Артисты считают, такая тенденция является вредной.

"Люди часто считают, что их постоянное пребывание в телефоне позволит им не пропускать важной информации, событий или впечатлений. Я же сделал для себя совершенно противоположное открытие. Именно в те моменты, когда мы "залипаем" в своих девайсах, мы теряем важные для нас моменты и время", – подчеркнул Мазепа.

MAZEPA – "Я ні": смотрите видео онлайн

Тоня Матвиенко

Хит Тони Матвиенко "Кульбаби", который заполонил тикток, получил новое звучание. Певица заколабилась с The Faino Remix. Релиз песни состоялся еще два года назад, однако только сейчас она стала безумно успешной.

Это невероятно, как музыка может получить новую жизнь благодаря слушателям! Мы хотели усилить эту волну и создать версию, которая точно зажжет танц-полы и вечеринки,

– отметила Матвиенко.

Тоня Матвиенко – "Кульбаби": смотрите видео онлайн

Группа "Навіщо"

Группа "Навіщо" – новый проект от участников O.Torvald Николая Райды и Евгения Ильина. На этой неделе коллектив представил свой второй сингл "Персонаж", который отражает борьбу с внутренними демонами, попытки примирения с неизбежным и отчаяние. Исполнители также создали лирик видео к нему.

"Навіщо" – "Персонаж": смотрите видео онлайн