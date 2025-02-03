Презентация нового альбома состоялась 1 февраля на станции под названием "Победа". Об этом Сергей Жадан рассказал в фейсбуке, пишет 24 Канал. По словам писателя, концерт был теплым и трогательным.

Интересно Драйвовая версия "Одуванчиков" и эмоциональная песня от Тринчер: музыкальные новинки этой недели

Все время было ощущение того, что знаешь всех присутствующих. Хотя, конечно, нет – присутствующих было слишком много. Просто были все свои. А со своими говорить всегда легко. И о потерях, и о надеждах. "Семафоры" именно об этом – о печали потерь и радости надежды. О надежде, которая не оставляет даже в самые темные часы. И о возвращении тех, кого ждут,

– написал Сергей Жадан.

Писатель поблагодарил друзей и коллег, с которым создавался проект "Семафоры", в частности Юрию Гуржи и многим другим музыкантам.

"Слушайте украинскую музыку, читайте украинскую литературу, верьте в украинских детей!" – добавил Жадан.

Презентация альбома "Семафоры" / Фото из фейсбука Сергея Жадана

Что известно об альбоме