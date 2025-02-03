Презентация нового альбома состоялась 1 февраля на станции под названием "Победа". Об этом Сергей Жадан рассказал в фейсбуке, пишет 24 Канал. По словам писателя, концерт был теплым и трогательным.
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Все время было ощущение того, что знаешь всех присутствующих. Хотя, конечно, нет – присутствующих было слишком много. Просто были все свои. А со своими говорить всегда легко. И о потерях, и о надеждах. "Семафоры" именно об этом – о печали потерь и радости надежды. О надежде, которая не оставляет даже в самые темные часы. И о возвращении тех, кого ждут,
– написал Сергей Жадан.
Писатель поблагодарил друзей и коллег, с которым создавался проект "Семафоры", в частности Юрию Гуржи и многим другим музыкантам.
"Слушайте украинскую музыку, читайте украинскую литературу, верьте в украинских детей!" – добавил Жадан.
Презентация альбома "Семафоры" / Фото из фейсбука Сергея Жадана
Что известно об альбоме
- Альбом "Семафоры" вышел на музыкальных платформах в декабре 2024 года. Он посвящен украинцам, которые потеряли дома или были вынуждены покинуть родной дом из-за российского вторжения.
- Песни записывали в Харькове, Тернополе и Берлине. К созданию треков привлекли около 30 музыкантов разного возраста.
- Альбом состоит из 13 песен. Это истории о людях, которые начали строить новую жизнь. В песнях фигурируют образы путешествий, вокзалов, портов, путников и тому подобное.