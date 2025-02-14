Klavdia Petrivna открыла сезон концертов накануне Дня святого Валентина – 13 февраля. Ее выступление во Львове запомнилось публике многими обновлениями, пишет 24 Канал.

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В начале концерта состоялся аукцион и сбор средств на портативные зарядные станции для хирургов медицинской роты 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которая сейчас на передовой.

Певица вышла на сцену сразу без масок и предстала в новом образе. Klavdia Petrivna примерила черную юбку с разрезом и пиджак, усеянный камнями. Его дополняла минималистичная шляпка и вуаль.

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На концерт пришли и звездные гости, с которыми Klavdia Petrivna спела в дуэте – группа TVORCHI и певец OSTY.

Klavdia Petrivna также предстала в ярко-розовом наряде, с гримом и париком.

Этот образ куклы-марионетки певица впервые представила в своем новом клипе. Поэтому артистка вживую запремьерила трек "Невже", с которым хотела поехать на Евровидение.

В соцсетях отмечают, что Klavdia Petrivna была гораздо увереннее, чем на своих первых концертах во "Дворце спорта". Артистка показала свои умения и развитие. Исполнение почти каждой песни сопровождалось выступлением талантливого балета, а публика подпевала в унисон.