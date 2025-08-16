16 серпня свій день народження відзначила бабуся ресторатора Михайла Кацуріна. З цієї нагоди родина влаштувала їй святкування у столиці.

На святі, зокрема, була присутня і дружина Кацуріна – співачка Надя Дорофєєва та його мама Ольга. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Михайла Кацуріна.

Відомо, що бабусі Михайла Кацуріна цьогоріч виповнилося 86 років. Її день народження вони відсвяткували у колі найрідніших, завітавши до італійського ресторану. Ресторатор показав фото, на одному з яких позував він з бабусею, дружиною, мамою та сином від попереднього шлюбу.

Міша Кацурін з родиною / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Дорофєєвої та Кацуріна?