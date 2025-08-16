Святкували день народження бабусі: Дорофєєва вперше за довгий час показалася зі свекрухою
- Святкування дня народження бабусі ресторатора Михайла Кацуріна відбулося 16 серпня у колі родини в італійському ресторані.
- На заході були присутні Надя Дорофєєва, мама Михайла та син від попереднього шлюбу.
16 серпня свій день народження відзначила бабуся ресторатора Михайла Кацуріна. З цієї нагоди родина влаштувала їй святкування у столиці.
На святі, зокрема, була присутня і дружина Кацуріна – співачка Надя Дорофєєва та його мама Ольга. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Михайла Кацуріна.
Відомо, що бабусі Михайла Кацуріна цьогоріч виповнилося 86 років. Її день народження вони відсвяткували у колі найрідніших, завітавши до італійського ресторану. Ресторатор показав фото, на одному з яких позував він з бабусею, дружиною, мамою та сином від попереднього шлюбу.
Що відомо про стосунки Дорофєєвої та Кацуріна?
- Навесні 2022 року стало відомо про розлучення Наді з Володимиром Дантесом. Та вже незабаром співачка натякнула на новий роман. Її обранцем виявився Михайло Кацурін – ресторатор і популярний блогер.
- Їхні стосунки швидко набирали обертів, і вже влітку 2023 року пара офіційно одружилася.
- Освідчення, як розповідала співачка, була особливим: під час поїздки на скутері Михайло зробив Наді пропозицію двічі, адже першого разу вона просто не розчула його через шолом.