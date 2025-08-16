Сама акторка ненароком підігріла ці припущення про розлучення. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Анастасії Нестеренко.

Річ у тім, що нещодавно вона поділилася фото, на якому гладила собаку. На знімку в дівчини не було обручки.

Водночас на старіших фото з її профілю, опублікованих до скандалу, вона була.

Утім, тут варто зауважити, що офіційних заяв про розлучення пари поки не з'являлося.

Як Анастасія Нестеренко коментувала скандал з Темляком?

Акторка розповіла, що про проблеми чоловіка дізналася лише після публічної заяви його колишньої дівчини про домашнє насильство та надсилання еротичних повідомлень неповнолітній. За словами Анастасії, це її шокувало. Водночас акторка запевнила, що у їхніх стосунках не було фізичного чи емоційного насильства.

Нагадаємо, у 2024 році Костянтин Темляк одружився з Анастасією Нестеренко. Їхні стосунки почалися під час зйомок серіалу "Кріпосна", а через рік вони розписалися в Харкові, коли актор вже мобілізувався. Анастасія підкреслила, що жодним чином не виправдовує насильство.