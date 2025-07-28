Наречена лідера гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ різко відповіла на закиди, що була його коханкою
- Юліана Корецька, піар-директорка БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, відкинула звинувачення, що була коханкою Танчинця, заявивши, що їхні стосунки почалися після розлучення музиканта.
Сергій Танчинець, фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, зараз перебуває у стосунках зі своєю піар-директоркою Юліаною Корецькою. Дівчину вже тривалий час звинувачують, що вона нібито зруйнувала перший шлюб артиста.
Юліана не стрималась і відповіла на закиди про те, що була коханкою Танчинця. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт дівчини.
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Так, Корецька поділилась відео з коханим під його новий трек "Забрала ніч", прем'єра якого відбудеться вже 31 липня. У ролику можна побачити їхні спільні кадри зі зйомок та просто з життя.
У коментарях під цим відео одна з користувачок написала: "А недавно кохав дружину. Як все швидко" і додала, що нібито саме Корецька стала причиною розриву подружжя.
Наші відносини розпочались через тривалий час після їх розлучення, тому дякую, звісно, за висновок, але краще слідкуйте за фактами, а не розводьте брудні чутки,
– наголосила дівчина.
Наречена лідера гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ різко відреагувала на закиди, що була його коханкою / Скриншот з тіктоку
Для довідки! У 2023 році Сергій Танчинець розлучився з дружиною Ганною після майже 15 років шлюбу. У них двоє дітей – донька Анастасія (народилася у 2009) і син Лук’ян, який народився 5 березня 2018 року.
Що відомо про стосунки Сергія Танчинця та Юліани Корецької?
Свій роман пара розсекретила лише в травні минулого року, коли дівчина привітала співака з днем народження і публічно зізналася йому в коханні.
Відомо, що у закоханих різниця у віці майже 20 років. Дівчині – 24, а Сергію – 43 роки.
Нещодавно Сергій Танчинець зробив пропозицію Юліані.