Збирали хребець заново: ведуча Наталі Солонік перенесла складну операцію після моторошної ДТП

Телеведуча Наталі Солонік перенесла складну чотиригодинну операцію після моторошної аварії, наслідки якої виявилися значно серйознішими, ніж прогнозували лікарі. Замість двох зламаних хребців медики виявили чотири, один із яких довелося буквально збирати по шматочках.

Травми знаменитості після аварії виявилися вкрай важкими та потребували філігранної роботи медиків. Окрім пошкоджень спини, у Наталі серйозно постраждала права рука, яка наразі функціонує лише на 40 – 50 відсотків. Попереду на ведучу чекає дуже тривалий і складний період реабілітації для повного відновлення рухливості.

Протягом найближчого місяця Солонік змушена постійно носити спеціальний шийний комір для надійної фіксації. Попри сильний біль, стрес і фізичне виснаження, вона намагається не втрачати оптимізму та навіть жартує з ситуації.

Ну і мій головний аксесуар на найближчий місяць – шийний комір,

– написала ведуча.



Наталі Солонік після операції / скрин сторіз

Зірка зізнається, що найстрашніший етап лікування вже успішно пройдено. Вона рішуче налаштована на одужання та мріє про швидке повернення до звичного робочого графіка. Зараз на ведучу чекає період відновлення та реабілітації.

Але найголовніше – операція вже позаду. Тепер поступово відновлюємося,

– поділилася Солонік.

Аварія сталася в ніч проти 8 листопада, коли телеведуча поверталася зі знімань і спала на задньому сидінні авто. Тоді від сильного удару машину розтрощило, спрацювали подушки безпеки. Після аварії ведуча казала, що той день міг би стати її останнім у житті.

Раніше в аварію потрапив блогер Ніколас Карма, розбивши машину підписниці.