Собирали позвонок заново: ведущая Натали Солоник перенесла сложную операцию после ужасающего ДТП

Травмы знаменитости после аварии оказались крайне тяжелыми и потребовали филигранной работы медиков. Помимо повреждений спины, у Натали серьезно пострадала правая рука, которая в настоящее время функционирует лишь на 40 – 50 процентов. Впереди у ведущей очень длительный и сложный период реабилитации для полного восстановления подвижности.

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В течение ближайшего месяца Солоник вынуждена постоянно носить специальный шейный воротник для надежной фиксации. Несмотря на сильную боль, стресс и физическое истощение, она старается не терять оптимизма и даже шутит над ситуацией.

Ну и мой главный аксессуар на ближайший месяц – шейный воротник– написала ведущая.

Натали Солоник после операции / скриншот из сторис

Звезда признается, что самый страшный этап лечения уже успешно пройден. Она решительно настроена на выздоровление и мечтает о скором возвращении к привычному рабочему графику. Сейчас ведущую ждет период восстановления и реабилитации.

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Но самое главное – операция уже позади. Теперь постепенно восстанавливаемся– поделилась Солоник.

Авария произошла в ночь на 8 ноября, когда телеведущая возвращалась со съемок и спала на заднем сиденье автомобиля. Тогда от сильного удара машину разбило, сработали подушки безопасности. После аварии ведущая говорила, что тот день мог бы стать для нее последним в жизни.

Ранее в аварию попал блогер Николас Карма, разбив машину подписчицы.