Этот день мог стать последним, – ведущая программы "Ближе к звездам" попала в страшное ДТП

Натали Солоник / Фото с страницы в инстаграме
Украинская телеведущая Натали Солоник попала в серьезное ДТП, возвращаясь со съемок. В результате сильного удара звезда получила перелом шейного отдела позвоночника со смещением и сейчас готовится к операции.
О жутком инциденте ведущая программы "Ближе к звездам" рассказала на своей странице в инстаграме. Авария произошла еще в ночь на 8 ноября, однако знаменитость только сейчас нашла в себе силы поделиться пережитым.
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В ту ночь Натали спала на заднем сиденье автомобиля. Она проснулась от того, что машину начало сильно заносить на дороге.
За секунду я поняла, что мы уже неконтролируемо разворачиваемся. Сильный удар. Сработали подушки безопасности
На фото, которое опубликовала телеведущая, видно, что больше всего пострадали передняя и боковая части машины: сильно деформированный кузов, поврежденные двери, передняя часть автомобиля фактически разрушена. Также видны повреждения внутренних элементов конструкции.
Смотрю на то, что осталось от машины, и понимаю, что этот день для меня мог стать последним. Но, видимо, у жизни на меня еще есть другие планы, за что я ей безмерно благодарна
После обследования в больнице медики обнаружили у телеведущей многочисленные синяки и шишки на голове. Однако самой серьезной травмой стал перелом между четвертым и пятым позвонками шейного отдела со смещением. Сейчас Солоник находится в больнице, ее шею зафиксировали специальным жестким воротником. Из-за травмы ей также пока трудно двигать руками.
Правой рукой двигаю, но пока это довольно больно. Поэтому сегодня готовлюсь к операции
Натали Солоник попала в ДТП / Скриншоты из Instagram-сторис
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