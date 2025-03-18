Як і де живе акторка "Маски-шоу" Наталія Бузько, яка зникла з публічного простору

Наталія Бузько не просто зірка "Маски-шоу", а й успішна акторка, яка знялась у понад 30 фільмах. За останні роки про її життя відомо не так багато.

Наталія народилась у Севастополі, але її родина переїхала до Одеси. Попри те, що вона навчалась в Одеському інституті інженерів морського флоту, це не заважало майбутній зірці відвідувати курси пантоміми. Цікаво, що деякі ЗМІ пишуть, що Бузько так і не закінчила інженерний факультет, бо знайшла себе в акторстві. Що відомо про життя Наталії, як склалось особисте життя та чому вона зникла з публічного простору, читайте в матеріалі Show24.

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"Маски-шоу", господиня кав'ярні та дизайн

Курси пантоміми звели Бузько з артистами, які опинились у складі комік-трупи "Маски". Згодом акторка у цьому складі з'явилась на телебаченні у ситкомі "Маски-шоу". Жінка відіграла неймовірну кількість ролей за 15 років існування програми.

Наталія Бузько з колегами / Фото з фейсбуку

Акторку неодноразово запрошували на відверті фотозйомки для чоловічих журналів, однак за свою кар'єру вона на таку пропозицію погодилась лиш один раз. У результаті світлини вийшли гарними та цілком пристойними.

Згадували, що Бузько знялась у понад 30 фільмах. Найчастіше акторка була залучена у фільмах Кіри Муратової. Ось декілька кінокартин, де можна побачити акторську роботу Наталії: "Астенічний синдром", "Другорядні люди", "Настроювач", "Вічне повернення", "Дванадцять стільців" тощо.

Наталія Бузько у фільмі "Астенічний синдром" / Фото з відкритих джерел

Також Наталія працювала в одеському театрі "Маски", а ще пізніше вирішила опанувати професію господині театральної кав'ярні. Викладала акторську майстерність, а також думала про режисерство. Цікавий факт, що у неї немає акторського диплома.

Понад 10 років тому Бузько заявила, що її нова сфера захоплення – дизайнерство. Акторці навіть вдалось випустити колекцію, як модельєрці.

Наталія Бузько захопилась дизайнерством / Фото з фейсбуку

Особисте життя

Робота в "Маски-шоу" познайомила акторку з майбутнім чоловіком – Олександром Постоленком. Це єдиний офіційний союз у житті Наталії. У подружжя народилось двоє дітей – донька Ганна та син Антон. У 2001 році Бузько розлучилась з чоловіком, але вже у 2008 році експодружжя стало бабусею та дідусем, адже Ганна народила донечку.

Онучка Наталії Бузько / Фото з фейсбуку

Після розлучення Олександр намагався повернути колишню дружину, однак норовливий характер акторки не зміг піддатись на таку пропозицію.

В одному з інтерв'ю жінка розповіла, як живе багато років із самотністю.

Якось не склалося чомусь. Напевно, у мене якийсь неправильний смак. Але я не щодня хочу зустріти кохання. Самотньо тобі чи не самотньо – це твій вибір. Якщо ти заповнюєш своє життя, то тобі якось не дуже самотньо,

– зізналась акторка.

Де зараз Наталія Бузько

Різні джерела стверджують, що акторка не висловила конкретної позиції щодо російсько-української війни. У соцмережах вона не активна, тому важко дізнатись про нові деталі з життя акторки.

Однак її колега, Борис Барський, розповів, де сьогодні оселилась зірка.

Вона поїхала до Італії, потім перебралася до Франції. Ми дуже дружимо зі Славою Полуніним. Наталка жила якийсь час у нього на млині. Потім перебралася до Берліна,

– зазначив актор.

Попри війну, Борис Барський ухвалив рішення залишитись в Україні, на відміну від зіркових колег.