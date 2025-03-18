Як і де живе акторка "Маски-шоу" Наталія Бузько, яка зникла з публічного простору
- Наталія Бузько, відома акторка з "Маски-шоу", знялась у понад 30 фільмах, працювала в театрі, а також займалась дизайнерством.
- Наразі акторка живе в Берліні.
Наталія Бузько не просто зірка "Маски-шоу", а й успішна акторка, яка знялась у понад 30 фільмах. За останні роки про її життя відомо не так багато.
Наталія народилась у Севастополі, але її родина переїхала до Одеси. Попри те, що вона навчалась в Одеському інституті інженерів морського флоту, це не заважало майбутній зірці відвідувати курси пантоміми. Цікаво, що деякі ЗМІ пишуть, що Бузько так і не закінчила інженерний факультет, бо знайшла себе в акторстві. Що відомо про життя Наталії, як склалось особисте життя та чому вона зникла з публічного простору, читайте в матеріалі Show24.
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"Маски-шоу", господиня кав'ярні та дизайн
Курси пантоміми звели Бузько з артистами, які опинились у складі комік-трупи "Маски". Згодом акторка у цьому складі з'явилась на телебаченні у ситкомі "Маски-шоу". Жінка відіграла неймовірну кількість ролей за 15 років існування програми.
Акторку неодноразово запрошували на відверті фотозйомки для чоловічих журналів, однак за свою кар'єру вона на таку пропозицію погодилась лиш один раз. У результаті світлини вийшли гарними та цілком пристойними.
Згадували, що Бузько знялась у понад 30 фільмах. Найчастіше акторка була залучена у фільмах Кіри Муратової. Ось декілька кінокартин, де можна побачити акторську роботу Наталії: "Астенічний синдром", "Другорядні люди", "Настроювач", "Вічне повернення", "Дванадцять стільців" тощо.
Також Наталія працювала в одеському театрі "Маски", а ще пізніше вирішила опанувати професію господині театральної кав'ярні. Викладала акторську майстерність, а також думала про режисерство. Цікавий факт, що у неї немає акторського диплома.
Понад 10 років тому Бузько заявила, що її нова сфера захоплення – дизайнерство. Акторці навіть вдалось випустити колекцію, як модельєрці.
Особисте життя
Робота в "Маски-шоу" познайомила акторку з майбутнім чоловіком – Олександром Постоленком. Це єдиний офіційний союз у житті Наталії. У подружжя народилось двоє дітей – донька Ганна та син Антон. У 2001 році Бузько розлучилась з чоловіком, але вже у 2008 році експодружжя стало бабусею та дідусем, адже Ганна народила донечку.
Після розлучення Олександр намагався повернути колишню дружину, однак норовливий характер акторки не зміг піддатись на таку пропозицію.
В одному з інтерв'ю жінка розповіла, як живе багато років із самотністю.
Якось не склалося чомусь. Напевно, у мене якийсь неправильний смак. Але я не щодня хочу зустріти кохання. Самотньо тобі чи не самотньо – це твій вибір. Якщо ти заповнюєш своє життя, то тобі якось не дуже самотньо,
– зізналась акторка.
Де зараз Наталія Бузько
Різні джерела стверджують, що акторка не висловила конкретної позиції щодо російсько-української війни. У соцмережах вона не активна, тому важко дізнатись про нові деталі з життя акторки.
Однак її колега, Борис Барський, розповів, де сьогодні оселилась зірка.
Вона поїхала до Італії, потім перебралася до Франції. Ми дуже дружимо зі Славою Полуніним. Наталка жила якийсь час у нього на млині. Потім перебралася до Берліна,
– зазначив актор.
Попри війну, Борис Барський ухвалив рішення залишитись в Україні, на відміну від зіркових колег.