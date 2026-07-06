Дружина Дяді Жори у важкому емоційному стані після прильоту: чому не хоче звертатися до лікарів

Дружина українського шоумена Дяді Жори, блогерка Наталія Мичковська, повідомила про наслідки нічної атаки на Київ, яка відбулася 6 липня. Один з ворожих ударів прийшовся зовсім поруч із будинком зіркової родини.

У своїх сторіз в інстаграмі Наталія Мичковська зі сльозами на очах розповіла про пережите під час масованого обстрілу. За словами блогерки, влучання сталося за кілька хвилин ходьби від її помешкання, саме на звичному маршруті, де вона щодня гуляє з домашніми улюбленцями та де виросли їхні діти.

Вибуховою хвилею пошкодило вікна в сусідніх будинках, проте житло та автомобіль родини вціліли. Попри це, жінка зізналася, що постійні обстріли та пожежі навколо сильно виснажують її психологічно.

Нарешті настав ранок. Збираюсь на прогулянку з собаками, беру себе в руки. Мені страшно усвідомлювати, що всі ці світлини з Telegram-каналів – це ось тут, куди я зараз вийду. Це маршрут, де кожного ранку гуляю. Там бігала моя Аміна, де гуляла з візочком, де росли діти. Ми думаємо, що це дрібниця, аби живі були, але ж з дрібниць і складається життя. Живі, є вікна, машина. Це була найстрашніша ніч. Але я говорю це собі від травня вже четвертий чи п’ятий раз: кожна ніч – найстрашніша,

– поділилася Мичковська.

Наталія Мичковська / Скриншот з інстаграму

Блогерка також додала, що чоловік порадив їй звернутися до фахівців за медикаментозною підтримкою. Однак сама Наталія замислюється над тим, що потрібно ухвалювати кардинальні рішення щодо життя під постійним терором.

Вадим сказав, що мені треба звернутися по допомогу, щоб виписали заспокійливе. На що я відповіла, що не по допомогу треба звертатися, а ухвалювати якесь рішення. Неможливо так жити,

– зізналася дружина шоумена.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Київ постраждала квартира Олени Кравець.