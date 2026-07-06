В своих сториз в инстаграме Наталья Мичковская со слезами на глазах рассказала о том, что ей пришлось пережить во время массированного обстрела. По словам блогерши, попадание произошло в нескольких минутах ходьбы от ее дома, именно на привычном маршруте, где она ежедневно гуляет с домашними питомцами и где выросли их дети.

Взрывная волна повредила окна в соседних домах, однако жилье и автомобиль семьи уцелели. Несмотря на это, женщина призналась, что постоянные обстрелы и пожары вокруг сильно изматывают ее психологически.

Наконец наступило утро. Собираюсь на прогулку с собаками, беру себя в руки. Мне страшно осознавать, что все эти фотографии из Telegram-каналов – это вот здесь, куда я сейчас выйду. Это маршрут, по которому каждое утро гуляю. Там бегала моя Амина, там я гуляла с коляской, там росли дети. Мы думаем, что это мелочь, главное – чтобы были живые, но ведь из мелочей и складывается жизнь. Живые, есть окна, машина. Это была самая страшная ночь. Но я говорю себе это с мая уже в четвертый или пятый раз: каждая ночь – самая страшная,

– поделилась Мичковская.

Наталья Мичковская / Скриншот из инстаграма

Блогерша также добавила, что муж посоветовал ей обратиться к специалистам за медикаментозной помощью. Однако сама Наталья задумывается над тем, что нужно принимать кардинальные решения относительно жизни в условиях постоянного террора.

Вадим сказал, что мне нужно обратиться за помощью, чтобы мне выписали успокоительное. На что я ответила, что нужно не за помощью обращаться, а принимать какое-то решение. Невозможно так жить,

– призналась супруга шоумена.

Напомним, что в результате российской атаки на Киев пострадала квартира Елены Кравец.