Под ударом оказалась квартира Елены Кравец – бывшей актрисы студии "Квартал 95", сообщила ее дочь Мария в инстаграме. Более того, в ходе атаки также были повреждены дома Виктора Павлика и Сони Морозюк.

Что случилось с домом Елены Кравец?

Дочь юмористки опубликовала в соцсетях информацию о том, что в результате взрывной волны пострадал дом ее родителей. Там выбило окна. Также под вражеский удар попала и близкая подруга девушки. Попадание произошло рядом с ее домом.

У родителей выбило окна, снаряд попал в дом рядом с подругой, наш район полностью в дыму, взрывы прямо над головой, от которых весь дом сотрясается,

– написала Мария Кравец.

Мария Кравец рассказала о последствиях обстрела Киева / Скриншот из инстаграма-сторис

Она также добавила, что воздушная тревога длилась около пяти часов. Девушка поделилась и хорошими новостями – родные и близкие живы, а это самое главное. Мария не сдержала слов в адрес соседней страны, которая терроризирует украинский народ уже более 10 лет.

По состоянию на 12 часов 55 минут число погибших в результате российской атаки возросло до 12 человек. Более 50 человек получили ранения. Больше всего от обстрела пострадали Подольский и Дарницкий районы Киева.