В результате обстрела повреждены дома, в которых проживают украинские знаменитости. О последствиях российской атаки в соцсетях уже рассказали певцы, блогеры и художники, сообщает 24 Канал. Кстати, ранее из-за атаки россиян был разрушен и дом матери ведущей Талы Калатай.

Кто из звезд показал последствия обстрела Киева 6 июля?

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова сообщила, что в результате российской атаки пострадал жилой комплекс, в котором проживает их семья. К счастью, во время воздушной тревоги семья находилась в укрытии.

По соседству с семьей Павлика проживает певец Артем Никитин с женой и двумя детьми. Его семья также осталась невредимой.

Кадры с последствиями обстрела Екатерина Репяхова показала на своей странице в инстаграме.

Попадание в жилой комплекс, где живет Виктор Павлик с семьей / Скриншоты из Instagram-сторис

Стоит отметить, что этот жилой комплекс уже не впервые оказывается под ударом. Жена Виктора Павлика рассказывала, что он получил повреждения и во время российской атаки 27 декабря прошлого года.

Блогерша Вероника, которая стала популярной благодаря юмористическим видео в TikTok, сообщила, что ее квартира пострадала в результате обстрела в ночь на 6 июля. Она показала выбитую балконную дверь, вылетевшее из рамы окно, поврежденную мебель и разбитое стекло в квартире. Инфлюенсерша добавила, что "прилет" произошел на 23-м этаже ее дома.

Блогерша Вероника показала, что ее квартира повреждена в результате обстрела со стороны россиян / Скриншоты из Instagram-сторис

В результате российской атаки на Киев пострадал и дом художницы Сони Морозюк, бывшей Романа Гринкевича. После атаки она опубликовала в инстаграме кадры из подъезда, где обрушилась часть подвесного потолка, а пол усыпан обломками.

Кстати, это уже второй раз за последние три недели, когда дом Сони Морозюк получает повреждения из-за российских обстрелов столицы. В ночь на 15 июня художница рассказывала, что попадание произошло на этаж выше ее квартиры.