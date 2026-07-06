Через обстріл пошкоджені будинки, у яких мешкають українські знаменитості. Про наслідки російської атаки в соцмережах вже розповіли співаки, блогери та художники, передає 24 Канал. До речі, раніше через атаку росіян був знищений і будинок мами ведучої Тали Калатай.

Хто з зірок показав наслідки обстрілу Києва 6 липня?

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова повідомила, що через російську атаку постраждав житловий комплекс, у якому живе їхня родина. На щастя, сім'я під час повітряної тривоги перебувала в укритті.

По сусідству з родиною Павліка мешкає співак Артем Нікітін із дружиною та двома дітьми. Його родина також залишилася неушкодженою.

Кадри з наслідками обстрілу Катерина Репяхова показала на своїй сторінці в інстаграмі.

Влучання в ЖК, де живе Віктор Павлік з сім'єю / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Варто зазначити, що цей житловий комплекс уже не вперше опиняється під ударом. Дружина Віктора Павліка розповідала, що він зазнав пошкоджень і під час російської атаки 27 грудня минулого року.

Блогерка Вероніка, яка стала популярною завдяки гумористичним відео в тіктоці, повідомила, що її квартира постраждала внаслідок обстрілу в ніч на 6 липня. Вона показала вибиті балконні двері, вікно, що вилетіло з рами, пошкоджені меблі та розбите скло в оселі. Інфлюенсерка додала, що "приліт" стався на 23-му поверсі її будинку.

Блогерка Вероніка показала, що її квартира пошкоджена внаслідок обстрілу росіян / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Через російську атаку на Київ постраждав і будинок художниці Соні Морозюк, колишньої Романа Гринкевича. Після атаки вона в інстаграмі опублікувала кадри з під'їзду, де обвалилася частина підвісної стелі, а підлога вкрита уламками.

До речі, це вже вдруге за останні три тижні будинок Соні Морозюк зазнає пошкоджень через російські обстріли столиці. У ніч проти 15 червня художниця розповідала, що влучання сталося поверхом вище від її квартири.