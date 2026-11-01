Роки мовчання та сімейні образи: чому Наталія й Ольга Сумські не можуть помиритися

Рідні сестри знову зустрінуться на одному знімальному майданчику, однак за лаштунками їхньої спільної роботи залишається історія, яка роками привертає увагу публіки.

Українські акторки Наталія та Ольга Сумські зіграють у продовженні комедії "НУ МАМ 2", прем'єра якої запланована на 4 березня 2027 року. Та повернення сестер до спільної роботи не означає, що вони відновили близькі стосунки. 24 Канал розповідає, що відомо про причини їхнього конфлікту, як на нього вплинули сімейні обставини та чи залишилася в Ольги надія на примирення.

Від спільної професії до багаторічного відчуження

Наталія та Ольга Сумські виросли в акторській родині й самі стали відомими представницями українського театру та кіно. Старша сестра свого часу допомогла молодшій зробити перші кроки в кінематографі. Ольга навіть називала Наталію своєю другою мамою та хрещеною мамою в кіно.

Однак із часом стосунки між ними змінилися. У публічному просторі про напруження в родині заговорили ще у 2021 році, а після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тема набула нового звучання.

Водночас точного моменту, коли сестри остаточно віддалилися одна від одної, вони публічно не називали. У різні роки Ольга говорила про непорозуміння, різні погляди на життя та ініціативу старшої сестри припинити спілкування. Тож зводити багаторічний конфлікт до однієї сварки було б неправильно.

Сестри Сумські раніше / Колаж 24 Каналу

Чому в родині виникли розбіжності

Однією з тем, яка могла посилити напруження, стала позиція старшої доньки Ольги Сумської – акторки Антоніни Паперної. Вона продовжує жити та працювати в Росії, а після початку повномасштабної війни не висловила публічної позиції щодо російської агресії, що викликало критику в Україні.

Син Наталії Сумської В'ячеслав Хостікоєв розкритикував двоюрідну сестру Антоніну Паперну за те, що вона живе в Росії та не висловлюється про війну. Ольга Сумська обурилася заголовком до інтерв'ю племінника, у якому йшлося про заробітки її доньки в Москві, та назвала когось із причетних до публікації "огидною потворою". Згодом В'ячеслав пояснив, що не хотів нападати на родичку, а його батько Анатолій Хостікоєв заступився за Ольгу, наголосивши, що розуміє її бажання захищати доньку.

Ольга Сумська та доньки / Колаж 24 Каналу

Ольга Сумська не приховувала, що їй боляче

У грудні 2024 року Ольга в інтерв'ю Люкс ФМ розповіла, що припинення спілкування стало для неї сильним потрясінням. Акторка зізналася, що не розуміла остаточного рішення сестри та хотіла б владнати непорозуміння. Вона наголошувала, що готова до діалогу й не хоче втрачати родинний зв'язок.

На початку 2025 року Ольга навіть повідомляла про примирення. Проте згодом стало зрозуміло, що конфлікт не вичерпано. У березні 2026 року акторка знову прокоментувала ситуацію й зазначила, що її спроби налагодити контакт не дали бажаного результату.

Наталія Сумська / Фото з Інстаграму sumskanataliia

Що означає їхня нова зустріч у кіно

У жовтні 2026 року стало відомо, що Наталія та Ольга Сумські долучилися до зйомок комедії "НУ МАМ 2". Поки що творці не розкрили подробиць ролей сестер. Тому невідомо, наскільки багато спільних сцен матимуть акторки та чи передбачає їхня участь тісну взаємодію на майданчику.

До речі, нещодавно Наталія Сумська опинилася в центрі уваги через Радіодиктант-2026, текст якого викликав у неї певні зауваження.