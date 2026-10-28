"Є питання": Наталія Сумська неочікувано розкритикувала текст цьогорічного Радіодиктанту

Текст під назвою "Лист, який не закінчується" авторства поета та ветерана війни Артура Дроня у Наталії Сумської, яка торік сама читала текст й отримала чимало критики у свій бік, викликав суперечливі емоції. У коментарі NV акторка звернула особливу увагу на занадто дрібні синтаксичні конструкції.

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Є питання в мене до цьогорічного тексту. Є закороткі речення, які можна було запросто об'єднати в одне і воно було б місткіше. Я думаю, Оксана Стефанівна Забужко б тут показала клас. Це стиль автора. Тут, можливо, він хотів виділити– висловилася Наталія Сумська.

Вона також додала, що, на її думку, не треба було тричі повторювати такі короткі речення – те, за що робили зауваження минулого року. У минулорічному тексті були такі самі короткі речення. Акторка резюмувала, що короткі форми вимагають обережності, проте стиль кожного автора має право на життя.

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Своєю чергою для Даші Астафʼєвої, яка дебютувала в ролі читця разом із педагогом Артуром Пройдаковим, день став емоційним викликом. Після шквалу хейту через її призначення на цю місію волонтерка все ж добре впоралася із завданням.

Даша Астаф'єва читала текст Радіодиктанту-2026 / скрин відео

Одразу після ефіру Даша записала чуттєве звернення у сторіз свого інстаграму, подякувавши кожному за підтримку та навіть скептикам за увагу до події.

Друзі. Ну ось ми це й зробили. Щиро дякую всім, хто сьогодні долучився, всім, хто слухав і писав диктант єдності. Для мене особисто це дуже велика подія. Я радію і тішуся, що залучила так багато людей. Може, це й через хейт, але я вдячна кожному з вас, сподіваюсь, у вас небагато помилок. Люблю вас, цілую, готуйте наступного року подвійні аркуші теж– з усмішкою підсумувала Астаф'єва.

Для ефіру артистка підібрала ефектний жакет українського бренду Paskal та благодійну брошку KVITKA від бренду GUZEMA.