"Есть вопрос": Наталья Сумская неожиданно раскритиковала текст Радиодиктанта этого года

Текст под названием "Письмо, которое не заканчивается", написанный поэтом и ветераном войны Артуром Дронем, вызвал противоречивые эмоции у Натальи Сумской, которая в прошлом году сама читала текст и подверглась немалой критике. В комментарии NV актриса обратила особое внимание на слишком мелкие синтаксические конструкции.

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У меня есть вопросы к тексту этого года. Есть слишком короткие предложения, которые можно было бы легко объединить в одно, и оно было бы более емким. Я думаю, Оксана Стефановна Забужко здесь показала бы класс. Это стиль автора. Возможно, он хотел здесь выделить– высказалась Наталья Сумская.

Она также добавила, что, по ее мнению, не стоило трижды повторять такие короткие предложения – то, за что делали замечания в прошлом году. В прошлогоднем тексте были такие же короткие предложения. Актриса подытожила, что короткие формы требуют осторожности, однако стиль каждого автора имеет право на существование.

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В свою очередь для Даши Астафьевой, дебютировавшей в роли чтеца вместе с педагогом Артуром Пройдаковым, день стал эмоциональным вызовом. После шквала хейта из-за ее назначения на эту миссию волонтерка все же хорошо справилась с заданием.



Даша Астафьева читала текст Радиодиктанта-2026 / скриншот видео

Сразу после эфира Даша записала душевное обращение в сторис своего инстаграма, поблагодарив каждого за поддержку и даже скептиков за внимание к событию.

Друзья. Ну вот, мы это и сделали. Большое спасибо всем, кто сегодня присоединился, всем, кто слушал и писал диктант единства. Для меня лично это очень важное событие. Я рада и счастлива, что привлекла так много людей. Может, это и из-за хейта, но я благодарна каждому из вас, надеюсь, у вас не так много ошибок. Люблю вас, целую, готовьте в следующем году тоже двойные листы– с улыбкой подытожила Астафьева.

Для эфира артистка подобрала эффектный жакет украинского бренда Paskal и благотворительную брошь KVITKA от бренда GUZEMA.