Жакет за 44 тысячи гривен и красивая помада: роскошный образ Даши Астафьевой для Радиодиктанта

Сеть в восторге от того, как Астафьева справилась с почетной задачей, а особенно – как ответила хейтерам. 24 Канал обратил внимание на еще одну победу Даши в этот день – удачный образ, в котором удалось сбалансировать яркость, чувственность и серьезность.

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В эфире звезда появилась в роскошном бархатном жакете смелого желтого цвета бренда PASKAL с воротником-стойкой. Красивый фигурный низ и посадка на талии добавили изысканности. Стоимость модели на сайте составляет 44 тысячи гривен.

Образ Даши Астафьевой для Радиодиктанта / Скриншот из видео da_astafieva

Жакет бренда PASKAL, который надела Астафьева / Скриншот с сайта paskalclothes.com

Астафьева украсила жакет брошью в виде цветка от GUZEMA, которая полюбилась многим украинским модницам. Цена на украшение варьируется от 10 тысяч гривен до более 50 тысяч гривен, в зависимости от того, из какого металла оно выполнено.

Брошь GUZEMA / Скриншот с сайта guzema.ua

Отдельной изюминкой стал оттенок помады, которым Даша накрасилась в этот день. Насыщенный коричнево-бордовый цвет невероятно шел звезде и делал весь образ несколько строгим и безупречным. А вот своим традиционным кудрям и очкам Астафьева не изменила, поэтому без нотки чувственности не обошлось.

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