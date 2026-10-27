Жакет за 44 тысячи гривен и красивая помада: роскошный образ Даши Астафьевой для Радиодиктанта

Артур Пройдаков и Даша Астафьева / Фото da_astafieva
27 октября Даша Астафьева вместе с Артуром Пройдаковым зачитала украинцам текст Радиодиктанта национального единства. Губы звезды-чтеца подчеркивал модный осенний оттенок.
Сеть в восторге от того, как Астафьева справилась с почетной задачей, а особенно – как ответила хейтерам. 24 Канал обратил внимание на еще одну победу Даши в этот день – удачный образ, в котором удалось сбалансировать яркость, чувственность и серьезность.
В эфире звезда появилась в роскошном бархатном жакете смелого желтого цвета бренда PASKAL с воротником-стойкой. Красивый фигурный низ и посадка на талии добавили изысканности. Стоимость модели на сайте составляет 44 тысячи гривен.
Астафьева украсила жакет брошью в виде цветка от GUZEMA, которая полюбилась многим украинским модницам. Цена на украшение варьируется от 10 тысяч гривен до более 50 тысяч гривен, в зависимости от того, из какого металла оно выполнено.
Отдельной изюминкой стал оттенок помады, которым Даша накрасилась в этот день. Насыщенный коричнево-бордовый цвет невероятно шел звезде и делал весь образ несколько строгим и безупречным. А вот своим традиционным кудрям и очкам Астафьева не изменила, поэтому без нотки чувственности не обошлось.
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