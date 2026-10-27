Жакет за 44 тисячі гривень і красива помада: розкішний образ Даші Астафʼєвої для Радіодиктанту

Мережа в захваті від того, як Астафʼєва впоралася із почесним завданням, а особливо – як відповіла хейтерам. 24 Канал звернув увагу на ще одну перемогу Даші в цей день – доречний образ, в якому вдалось збалансувати яскравість, чуттєвість і серйозність.

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В ефірі зірка зʼявилась в розкішному оксамитовому жакеті сміливого жовтого кольору бренду PASKAL з коміром-стійкою. Красивий фігурний низ і посадка на талії додали вишуканості. Вартість моделі на сайті становить 44 тисячі гривень.

Образ Даші Астафʼєвої для Радіодиктанту / Скриншот з відео da_astafieva

Жакет бренду PASKAL, який одягнула Астафʼєва / Скриншот з сайту paskalclothes.com

Жакет Астафʼєва прикрасила брошкою-квіткою від GUZEMA, яка полюбилась багатьом українським модницям. Ціна на прикрасу варіюється від 10 тисяч гривень до понад 50тисяч гривень, залежно від того, в якому металі виконана.

Брошка GUZEMA / Скриншот з сайту guzema.ua

Окремою фішкою став відтінок помади, яким Даша нафарбувалась в цей день. Насичений коричнево-бордовий неймовірно личив зірці і робив увесь лук дещо строгим та бездоганним. А от традиційним своїм кучерям та окулярам Астафʼєва не зрадила, тож без нотки чуттєвості не обійшлось.

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