Show24 Українські зірки Змушена була перенести концерти: Наталії Валевській зробили складну операцію
21 вересня, 11:20
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Змушена була перенести концерти: Наталії Валевській зробили складну операцію

Софія Хомишин

Українській співачці Наталії Валевській зробили операцію на голосових зв'язках. Через це артистці довелося перенести заплановані концерти та зробити паузу в роботі.

Зараз 45-річна співачка проходить реабілітацію і поступово відновлює голос. Про свій стан вона розповіла в інстаграмі. 

Наталія Валевська опублікувала кадри з відпочинку на березі Золотих пісків у Болгарії. Втім, співачка зазначила, що за цими безтурботними кадрами ховається непростий період у її житті. 

За цією посмішкою ви бачите лише один момент мого життя. А що насправді відбувається всередині – ніхто не знає. Нещодавно я перенесла операцію на голосових зв'язках,
– написала Наталія. 

Валевська зізналася, що їй було важко тимчасово відмовитися від сцени, адже музика є важливою частиною її життя. 

Зараз знаменитість проходить реабілітацію та поступово відновлює свій голос. Через вимушену паузу в роботі вона вирішила здійснити те, що давно відкладала, й вирушила у подорож.

Цінуйте кожну мить. І якщо маєте можливість, дозволяйте собі те, що відкладали роками. Бо життя – воно зараз,
– підкреслила артистка.

Днями Наталія показала кадри з Мису Рока в Португалії й написала, що почувається щасливою.

До слова, Наталія Валевська – не єдина українська співачка, яка останнім часом зіткнулася з проблемами з голосом. Нещодавно про крововилив у голосовій зв'язці розповіла Надя Дорофєєва. 

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