Сейчас 45-летняя певица проходит реабилитацию и постепенно восстанавливает голос. О своем самочувствии она рассказала в инстаграме.

Наталья Валевская опубликовала снимки с отдыха на берегу Золотых песков в Болгарии. Впрочем, певица отметила, что за этими беззаботными снимками скрывается непростой период в ее жизни.

За этой улыбкой вы видите лишь один момент моей жизни. А что на самом деле происходит внутри – никто не знает. Недавно я перенесла операцию на голосовых связках,

– написала Наталья.

Валевская призналась, что ей было трудно временно отказаться от сцены, ведь музыка – важная часть ее жизни.

Сейчас знаменитость проходит реабилитацию и постепенно восстанавливает свой голос. Из-за вынужденной паузы в работе она решила осуществить то, что давно откладывала, и отправилась в путешествие.

Цените каждый миг. И если у вас есть возможность, позволяйте себе то, что откладывали годами. Ведь жизнь – это сейчас,

– подчеркнула артистка.

На днях Наталья показала кадры с мыса Рока в Португалии и написала, что чувствует себя счастливой.

К слову, Наталья Валевская – не единственная украинская певица, которая в последнее время столкнулась с проблемами с голосом. Недавно о кровоизлиянии в голосовой связке рассказала Надя Дорофеева.