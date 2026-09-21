Зараз 45-річна співачка проходить реабілітацію і поступово відновлює голос. Про свій стан вона розповіла в інстаграмі.

Наталія Валевська опублікувала кадри з відпочинку на березі Золотих пісків у Болгарії. Втім, співачка зазначила, що за цими безтурботними кадрами ховається непростий період у її житті.

За цією посмішкою ви бачите лише один момент мого життя. А що насправді відбувається всередині – ніхто не знає. Нещодавно я перенесла операцію на голосових зв'язках,

– написала Наталія.

Валевська зізналася, що їй було важко тимчасово відмовитися від сцени, адже музика є важливою частиною її життя.

Зараз знаменитість проходить реабілітацію та поступово відновлює свій голос. Через вимушену паузу в роботі вона вирішила здійснити те, що давно відкладала, й вирушила у подорож.

Цінуйте кожну мить. І якщо маєте можливість, дозволяйте собі те, що відкладали роками. Бо життя – воно зараз,

– підкреслила артистка.

Днями Наталія показала кадри з Мису Рока в Португалії й написала, що почувається щасливою.

До слова, Наталія Валевська – не єдина українська співачка, яка останнім часом зіткнулася з проблемами з голосом. Нещодавно про крововилив у голосовій зв'язці розповіла Надя Дорофєєва.