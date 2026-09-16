Колишня дружина Кличка приїхала в Україну і показала, як провела час із 97-річною бабусею
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова, вперше за понад десять років приїхала в Україну, щоб побачитися з рідними на Івано-Франківщині.
Свою поїздку вона назвала поверненням до коріння та поділилася теплими кадрами з родиною. Розгорнутий допис про проведений час в Україні Наталія опублікувала в інстаграмі.
Єгорова показала, як проводить час зі своєю 97-річною бабусею. На фото вони сидять разом на ґанку, переглядають старі сімейні світлини та вишивають.
Наталія Єгорова з бабусею / Фото з інстаграму
Модель зізналася, що давно мріяла повернутися в місця, звідки походить її родина.
Стільки років я мріяла повернутися. І чомусь із віком це прагнення стає лише сильнішим,
– написала вона.
За словами Єгорової, під час поїздки їй хотілося більше дізнатися про своїх предків і почути історії, яких вона раніше не знала. Вона також побувала в місцях, де жили різні покоління її родини, та відвідала могили своїх предків.
Окремою частиною поїздки стали Карпати. Наталія показалася серед гір та біля річки. "Ліси, тиша, запах землі… і це неймовірне відчуття, що ти на своєму місці", – поділилася враженнями зірка.
Наталія Єгорова показала кадри з Карпат / Фото з інстаграму
Наприкінці допису модель подякувала своїй бабусі, родині та землі, яку її предки колись називали домом.
Деякі подорожі приводять тебе в нові місця. А деякі повертають туди, де частина тебе завжди була вдома,
– підсумувала Наталія.
До речі, окрім зустрічі з рідними, Єгорова встигла побачитися зі старою подругою. Жінки разом згадали минуле, зокрема кумедний випадок, коли їм довелося тікати від ведмедя.