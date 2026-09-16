Свою поїздку вона назвала поверненням до коріння та поділилася теплими кадрами з родиною. Розгорнутий допис про проведений час в Україні Наталія опублікувала в інстаграмі.

Єгорова показала, як проводить час зі своєю 97-річною бабусею. На фото вони сидять разом на ґанку, переглядають старі сімейні світлини та вишивають.

Наталія Єгорова з бабусею / Фото з інстаграму

Модель зізналася, що давно мріяла повернутися в місця, звідки походить її родина.

Стільки років я мріяла повернутися. І чомусь із віком це прагнення стає лише сильнішим,

– написала вона.

За словами Єгорової, під час поїздки їй хотілося більше дізнатися про своїх предків і почути історії, яких вона раніше не знала. Вона також побувала в місцях, де жили різні покоління її родини, та відвідала могили своїх предків.

Окремою частиною поїздки стали Карпати. Наталія показалася серед гір та біля річки. "Ліси, тиша, запах землі… і це неймовірне відчуття, що ти на своєму місці", – поділилася враженнями зірка.

Наталія Єгорова показала кадри з Карпат / Фото з інстаграму

Наприкінці допису модель подякувала своїй бабусі, родині та землі, яку її предки колись називали домом.

Деякі подорожі приводять тебе в нові місця. А деякі повертають туди, де частина тебе завжди була вдома,

– підсумувала Наталія.

До речі, окрім зустрічі з рідними, Єгорова встигла побачитися зі старою подругою. Жінки разом згадали минуле, зокрема кумедний випадок, коли їм довелося тікати від ведмедя.