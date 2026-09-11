Вона вже побувала в Ужгороді, а також уперше за понад 10 років приїхала на Івано-Франківщину, де минуло її дитинство. Про це знаменитість розповіла в інстаграм-сторіс.

Востаннє Наталія приїжджала у рідні краї ще у 2013 році. Цього разу вона вирішила провести час із близькими та згадати своє дитинство.

Наталія Єгорова з рідними / Скриншот з інстаграм-сторіс

Так, модель зустрілася зі старою подругою. Разом вони пригадали одну з кумедних пригод.

Спогади від дитинства – мабуть, найпрекрасніші й найбезтурботніші. Ми саме згадували, як колись пішли до лісу шукати ведмедя… Але ведмідь знайшов нас першим. І ми тікали, рятуючи власне життя! Тоді це здавалося найкумеднішою пригодою. А якщо озирнутися назад, мабуть, не найбезпечнішою,

– поділилася Наталія.



Наталія Єгорова пригадала кумедну історію з дитинства / Скриншот з інстаграм-сторіс

Під час поїздки вона також провідала свою 97-річну бабусю. Єгорова зізналася, що захоплюється нею, і жартома назвала вишивання її секретом довголіття.

Здається, я відкрила секрет довголіття. Моїй бабусі 97 років. У неї ясний розум, і вона досі вишиває без окулярів. Друзі, забудьте про антивікові секрети. Нам усім терміново треба почати вишивати!,

– пожартувала модель.

Наталія Єгорова показала свою бабусю / Скриншот з інстаграм-сторіс

До речі, раніше свою 91-річну бабусю показала й телеведуча Ольга Фреймут.