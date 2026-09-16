Свою поездку она назвала возвращением к корням и поделилась теплыми снимками с семьей. Подробный пост о времени, проведенном в Украине, Наталья опубликовала в инстаграме.

Егорова показала, как проводит время со своей 97-летней бабушкой. На фото они сидят вместе на крыльце, просматривают старые семейные фотографии и вышивают.

Наталья Егорова с бабушкой / Фото из инстаграма

Модель призналась, что давно мечтала вернуться в места, откуда родом ее семья.

Столько лет я мечтала вернуться. И почему-то с возрастом это стремление становится только сильнее,

– написала она.

По словам Егоровой, во время поездки ей хотелось больше узнать о своих предках и услышать истории, о которых она раньше не знала. Она также побывала в местах, где жили разные поколения ее семьи, и посетила могилы своих предков.

Отдельной частью поездки стали Карпаты. Наталья сфотографировалась среди гор и у реки. "Леса, тишина, запах земли… и это невероятное ощущение, что ты на своем месте", – поделилась впечатлениями звезда.

Наталья Егорова показала кадры из Карпат / Фото из инстаграма

В конце поста модель поблагодарила свою бабушку, семью и землю, которую ее предки когда-то называли домом.

Некоторые путешествия приводят тебя в новые места. А некоторые возвращают туда, где часть тебя всегда была дома,

– подытожила Наталья.

Кстати, помимо встречи с родными, Егорова успела увидеться со старой подругой. Женщины вместе вспомнили прошлое, в частности забавный случай, когда им пришлось убегать от медведя.