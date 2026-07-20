Чого він причепився: Денисенко розкрила, як звичайна суперечка ледь не зіпсувала заручини

Українська акторка Наталка Денисенко та її обранець Юрій Савранський поділилися кумедними подробицями своїх заручин. Виявилося, що романтичне освідчення в Туреччині могло піти зовсім за іншим сценарієм через готельний браслет та перевірку в аеропорту.

У новому випуску шоу "Тур зірками" закохані розповіли, як Юрію вдалося організувати сюрприз. За словами пари, Наталка давно здогадувалася про наміри коханого та навіть чітко показала, яку саме каблучку з діамантом хоче отримати. Проте точну дату освідчення чоловікові вдалося втримати в таємниці.

Ідеальний момент ледь не зіпсувався через звичайну готельну стрічку на руці акторки. Савранський, який заздалегідь домовився з фотографкою про зйомку на спеціально обраній локації, наполягав, щоб Наталка зняла браслет перед фотосесією. Майбутня наречена не розуміла причини такої прискіпливості, через що між парою ледь не виникла мінісварка просто перед пропозицією.

Він мені каже: "Наталко, зніми цю стрічку, бо на фотосесії буде некрасиво". І я така: "Чого ти до мене причепився з цією стрічкою, нічого страшного, потім її переклею". Ми майже не посварилися через цю стрічку. Думаю: чого він до мене причепився?

– розповіла Денисенко.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / фото з інстаграму

Окрім цього, Юрій зізнався, що неабияк хвилювався ще дорогою на відпочинок. Він боявся, що під час контролю в аеропорту працівники служби безпеки можуть попросити показати вміст речей, де лежала прикраса. Чоловік навіть продумав запасний план: якби це сталося, йому довелося б освідчуватися просто серед пасажирів на пункті перевірки.

Уявляю собі: якби на паспортному контролі цю каблучку хтось дістав, я собі вже промалював план Б, що даю свій телефон комусь з охорони, дістаю каблучку, яку вже не буде сенсу приховувати, стаю на якусь тумбу і починаю кричати,

– поділився планом Савранський.

На щастя, запасний сценарій не знадобився. Юрію вдалося зберегти інтригу до самого кінця, хоча каблучка була в нього вже майже місяць, а акторка на відпочинку періодично жартувала про омріяну пропозицію.

Цікаво, що незадовго до поїздки Денисенко попросила коханого не робити пропозицію під час ретроградного Меркурія. Савранський вирішив дослухатися до побажання обраниці та встиг сказати найголовніші слова ще до початку цього астрологічного періоду.

До речі, Наталка Денисенко розсекретила плани на весілля та яку кількість гостей запросять із Савранським.